Оккупанты ударили ракетами по Николаеву: есть попадания в жилые дома и жертвы

Российские оккупанты в ночь на 27 апреля обстреляли Николаев ракетами С300, поврежден многоэтажный жилой дом, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, россияне выпустили по городу четыре ракеты С300. Одна из них попала в многоэтажку. Другая – в частный жилой дом.

"Около часа ночи николаевцы слышали четыре громких взрыва. Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна - в частный дом. На место следуют все службы. Часть домов в городе без света", - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Как сообщил спикер Оперативного командования “Юг” Владислав Назаров, ночной удар по Николаеву был нанесен ракетами “Калибр”, а не С-300, как сообщалось ранее. Он же опубликовал фото разрушений.

В результате удара был разрушен один частный дом, еще один поврежден. Также существенные разрушения получила жилая многоэтажка и одно историческое здание. Погиб один человек, 23 получили ранения, в том числе ребенок.

“Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевиден факт террора мирного населения”, – заявил Назаров.

На данный момент спасатели оперативно потушили пожары, продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных обстрелов.

Отреагировал на обстрелы Николаева и президент Украины Владимир Зеленский.

"Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского", – подчеркнул гарант.