Армия РФ выпустила 386 снарядов по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 26 апреля 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 10 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию электрической подстанции Бериславского района, административные здания населенного пункта Станиславской сельской общины", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, трое получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 88 человек.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района.

Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.