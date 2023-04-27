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Через російський обстріл в Херсоні загинув продюсер видання La Repubblica
У Херсоні через російський обстріл району Антонівського моста загинув український продюсер італійського видання La Repubblica Богдан Бітік.
Про це міністр культури Олександр Ткаченко написав в телеграм-каналі.
"Щоденні жертви та втрати на всіх фронтах - військовому, інформаційному, культурному, цивільному через російську агресію. У Херсоні внаслідок російського обстрілу району Антонівського моста загинув український продюсер італійського видання La Repubblica Богдан Бітік. Італійський журналіст видання Коррадо Дзуніно був поранений", - написав міністр.
Ткаченко зазначив, що Богдан Бітік став 54-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії. Він додав, що за кожен злочин країна-терорист має понести покарання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Світла пам‘ять всім журналістам, які виконуючи свій професійний та моральний обов'язок загинули від рук окупанта", - йдеться в повідомленні Ткаченка.
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 26 квітня 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона - ворог обстріляв місто 10 разів.