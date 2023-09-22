Сломали "зубы дракона". Бронетехника ВСУ пересекла последнюю линию обороны армии РФ в Запорожской области, - ISW

Украинская бронетехника уже действует на последней линии российской обороны в Запорожской области, что является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на геолокационных кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и так называемых "зубов дракона", являющихся частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченное сражение непосредственно к западу от села Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Как подчеркивают аналитики, это первый зафиксированный случай использования бронетехники Силами обороны Украины вне российской трехуровневой обороны.

В ISW отметили, что такая способность ВСУ прорывать оборону врага является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.

"Присутствие украинской бронетехники на конечной линии нынешней российской обороны указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику через брешь", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что ВСУ, по всей вероятности, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед.

Российские войска, обороняющиеся в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским войскам постепенно, но уверенно продвигаться вперед с середины августа, констатируют аналитики.

Они постоянно наблюдают за медленным, но регулярным продвижением украинских войск на этом участке фронта, несмотря на то, что российские военные перебрасывают сюда элитные подразделения для усиления своих оборонных операций.

Ранее сообщалось, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.

Британская разведка сообщала, что в нескольких километрах от села Роботино Запорожской области РФ дополнительно усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДС.

Также британская разведка сообщала, что, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ, страна-агрессор РФ срочно перебросила на Луганское направление новую 25-ю армию .