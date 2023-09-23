ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому

Українські військові прорвали оборону російської окупаційної армії біля села Вербове у Запорізькій області та продовжують рух вперед.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"На лівому фланзі біля Вербового ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Тарнавський

Натомість він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося:

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне - не втратити цю ініціативу. І не втратити це на практиці, діями", - наголосив Тарнавський.

Як пише CNN, аналіз доступних відео з відкритих джерел свідчить про те, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове.

Довгострокова мета України – зламати "сухопутний коридор" Росії, який з’єднує окуповану нею територію з анексованим Кримом.

Зауважимо, аналітики ISW повідомили, що українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони у Запорізькій області, що є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

Раніше Тарнавський заявив, що зима не сповільнить просування ЗСУ, і найбільший прорив Києва ще попереду. Для цього українським військам потрібно дійти до Токмака, що є завданням-мінімумом для контрнаступу.

Раніше у місті Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту та просування ЗСУ розпочалася евакуація так званої окупаційної адміністрації.

Просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.