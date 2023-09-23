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ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом

Украинские военные продолжают контрнаступление. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Украинские военные продолжают контрнаступление. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные прорвали оборону армий РФ возле села Вербовое Запорожской области и продолжают движение вперед.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

"На левом фланге у Вербового мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал Тарнавский

Фото 2 — ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом
Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Он признал, что его войска двигаются медленнее, чем ожидалось:

"Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное - не потерять эту инициативу. И не потерять это на практике действиями", - подчеркнул Тарнавский.

Как пишет CNN, анализ доступных видео из открытых источников свидетельствует о том, что некоторые украинские подразделения пересекли важный рубеж российской обороны у села Вербовое.

Долгосрочная цель Украины – сломать "сухопутный коридор" России, соединяющий оккупированную ею территорию с аннексированным Крымом.

Отметим, аналитики ISW сообщили, что украинская бронетехника уже действует по последней линии российской обороны в Запорожской области, что является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.

Ранее Тарнавский заявил, что зима не замедлит продвижение ВСУ и наибольший прорыв Киева еще впереди. Для этого украинским войскам нужно дойти до Токмака, что является задачей-минимумом для контрнаступления.

Ранее в городе Токмак Запорожской области из-за приближения линии фронта и продвижения ВСУ началась эвакуация так называемой оккупационной администрации .

Продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в полностью фронтовой.

Автор:
Светлана Манько