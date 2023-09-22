ЗСУ змушують росіян відступати на Мелітопольському напрямку

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов,

За його словами, українські війська також продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах.

Разом з тим на цьому напрямку були успішно відбиті атаки противника в районі північно-східніше села Григорівки.

Також російські війська намагались відновити втрачене положення в районі Андріївки, але успіху не мали.

Зауважимо, як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони у Запорізькій області, що є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

Нагадаємо, оборонні можливості росіян під Бахмутом на Донеччині послабилися через те, що армії країни-агресора РФ довелося перекинути звідти десантників на Мелітопольський напрямок.

Українські війська звільнили від російських окупантів село Кліщіївка Бахмутської громади 17 вересня. Також днями Україна відбила й сусіднє село Андріївка.