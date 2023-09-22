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Политика
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ВСУ заставляют россиян отступать на Мелитопольском направлении

Украинские военные продолжают контрнаступление. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Украинские военные продолжают контрнаступление. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, истощают врага по всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев,

По его словам, украинские войска также продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Вместе с тем на этом направлении были успешно отражены атаки противника в районе северо-восточнее села Григорьевки.

Также российские войска пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, но успеха не имели.

Заметим, как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), украинская бронетехника уже действует на последней линии российской обороны в Запорожской области, что является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.

Напомним, оборонные возможности россиян под Бахмутом в Донецкой области ослабли из-за того, что армии страны-агрессора РФ пришлось перебросить оттуда десантников на Мелитопольское направление.

Украинские войска освободили от российских оккупантов село Клещиевка   Бахмутской общины 17 сентября. Также на днях Украина отбила и соседнее село Андреевка.

Автор:
Светлана Манько