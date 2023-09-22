Боятся прорыва ВСУ. Россияне перебросили на юг элитные подразделения

В ближайшее время ни Украина, ни Россия не увидят серьезных прорывов на фронте, поскольку эпицентр боев по-прежнему остается в районе села Роботино на Ореховском направлении Запорожской области. Однако Украина взяла под контроль несколько важных высот возле населенного пункта Новопрокоповка, что создает условия для дальнейшего более быстрого прорыва подразделений с бронетехникой.

Об этом сообщил полковник Антс Кивиселг, новый командир Центра оборонной разведки Эстонии.

Кивиселг отметил, что для того, чтобы не потерять свои позиции под давлением украинцев на этих направлениях, россияне привлекли подразделения из других участков линии фронта. В частности, так называемые элитные части: 76-я десантно-штурмовая дивизия, 7-я десантно-штурмовая дивизия и некоторые подразделения спецназа.

"Они перегруппируются для обороны Токмака, чтобы остановить движение Украины на Мелитополь. Передвижение туда таких элитных подразделений хорошо иллюстрирует ситуацию, что руководство ВС РФ понимало возможность успеха наступления Украины", - сказал он.

По его словам, данная ситуация, скорее всего, заставит Россию пойти на больший риск с применением авиации в зоне боевых действий и компенсировать неудачи более интенсивным огнем.

Кивиселг отметил, что Россия не отказалась от тактики, требующей больших потерь среди личного состава, а также продолжит террор семена ракетами и беспилотниками.

"РФ продолжает проводить глубокие операции с ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. Разработанные в Иране беспилотники "Шахед" и крылаты все еще используются. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше будем увидеть атаку России на энергетическую инфраструктуру, как это было в прошлом году", – спрогнозировал глава разведцентра.

Кивиселг резюмировал ближайшее развитие событий таким образом, что Украина, скорее всего, продолжит наступление в направлении Запорожья в ближайшие недели, а также может добиться там тактических прорывов и тактического успеха.

Отметим, что на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций.

Кроме того, сегодня аналитики ISW сообщили, что украинская бронетехника уже действует по последней линии российской обороны в Запорожской области, что является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.