Прорив попереду: генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні

Зима не сповільнить просування ЗСУ, і найбільший прорив Києва ще попереду. Для цього українським військам потрібно дійти до Токмака, що є завданням-мінімумом для контрнаступу.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє CNN.

"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але, зважаючи на те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що погодні умови сильно вплинуть на контрнаступ", — сказав Тарнавський.

Сильні дощі восени можуть зробити землю в Україні мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, наприклад танків, але Тарнавський зауважив, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

Генерал також вважає, що великий прорив України — найбільший у цьому контрнаступі — ще попереду.

"Я думаю, що це станеться після Токмака, - прокоментував Тарнавський можливий прорив, додавши, що окупанти сподіваються на глибину своєї лінії оборони там.

Замість "лінії Суровікіна", яка є оборонною лінією, побудованою за наказом колишнього генерала Сергія Суровікіна, Тарнавський каже, що більшими проблемами є "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев".

"Існує комбінація невеликих шкідливих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами", - наголосив Тарнавський.

Позитивно оцінюючи кінцевий результат, генерал визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак.

"Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів", - наголосив Тарнавський.

Просування ЗСУ на Запорізькому напрямку

Раніше Тарнавський заявляв, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.

Зауважимо, аналітики ISW повідомили, що українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони у Запорізькій області, що є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

Раніше у місті Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту та просування ЗСУ розпочалася евакуація так званої окупаційної адміністрації.

Просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.