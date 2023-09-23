Прорыв впереди: генерал Тарнавский назвал цель-минимум контрнаступления ВСУ на юге

Зима не замедлит продвижение ВСУ, и самый большой прорыв Киева еще впереди. Для этого украинским войскам нужно дойти до Токмака, что является задачей-минимумом для контрнаступления.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает CNN.

"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но ввиду того, как мы двигаемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что погодные условия сильно повлияют на контрнаступление", — сказал Тарнавский.

Сильные дожди осенью могут сделать землю в Украине мокрой и усложнить передвижение тяжелой техники, например танков, но Тарнавский отметил, что украинские силы двигаются небольшими группами, преимущественно пешком.

Генерал также считает, что большой прорыв Украины - самый большой в этом контрнаступлении - еще впереди.

"Я думаю, что это произойдет после Токмака, - прокомментировал Тарнавский возможный прорыв, добавив, что оккупанты надеются на глубину своей линии обороны там.

Вместо "линии Суровикина", которая является оборонной линией, построенной по приказу бывшего генерала Сергея Суровикина, Тарнавский говорит, что большими проблемами являются "перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев".

"Существует комбинация небольших групп обороны противника, которые находятся очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами", - подчеркнул Тарнавский.

Положительно оценивая конечный результат, генерал признал, что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак.

"Токмак - это цель-минимум. Общая цель - добраться до наших государственных границ", - подчеркнул Тарнавский.

Продвижение ВСУ на Запорожском направлении

Ранее Тарнавский заявлял, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.

Отметим, аналитики ISW сообщили, что украинская бронетехника уже действует на последней линии российской обороны в Запорожской области, что является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.

Ранее в городе Токмак Запорожской области из-за приближения линии фронта и продвижения ВСУ началась эвакуация так называемой оккупационной администрации.

Продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в полностью фронтовой.