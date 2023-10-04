Росіяни посилюють важливі напрямки фронту штрафбатами - ISW

3 жовтня українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області, атакують позиції ворога на Мелітопольському напрямку. Щоб втриматися на критичних ділянках фронту російські війська були посилені підрозділами "Шторм-Z".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

З російських джерел надходила інформація про наземні атаки українських сил поблизу міст Кліщіївка (в 7 км на південний захід від Бахмута) і Андріївка (в 10 км на південь від Бахмута), а також на лінії Копані-Роботине-Вербове (від 11 до 18 км на південний захід на південний схід від Оріхова) на заході Запоріжжя.

ISW повідомляє, що підрозділи "Шторм-Z" складаються з приблизно 100-150 осіб, включаючи як цивільних військовослужбовців, які підпадають під санкції, так і російських солдатів, які перебувають під покаранням, і вони інтегруються в ряди звичайних військових підрозділів Росії. Ці підрозділи також розташовані на найбільш вразливих ділянках фронту.

Аналітики посилаються на звіт Reuters, за даними якого Росія наразі розгорнула не менше кількох сотень особового складу в різних підрозділах "Шторм-Z". Звіт також вказує, що російські солдати були перекинуті в ці підрозділи після того, як вчинили порушення дисципліни, такі як непокора або споживання алкоголю.

За даними Reuters, підрозділи "Шторм-Z" зазнали серйозних втрат, і один з солдатів 237-го гвардійського десантно-штурмового полку (частина 76-ї повітряно-десантної дивізії) повідомив, що його підрозділ "Шторм-Z", складений з 120 чоловік, втратив майже всіх своїх бійців, залишилося лише 15 осіб, після бойових дій під Бахмутом у червні 2023 року.

Аналітики зазначають, що Міністерство оборони Росії ніколи офіційно не підтверджувало існування підрозділів "Шторм-Z", і першими про їх існування повідомила аналітична організація ISW у квітні 2023 року.

Нагадаємо, раніше ISW писало, що збройні сили України вийшли на лінію російських окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове.