Війна на Близькому Сході може сильно зашкодити Україні - Дуда

Війна між ХАМАС та Ізраїлем йде на користь Росії і сильно шкодить Україні, оскільки воно відволікає увагу міжнародної спільноти від агресії Москви, а також може призвести до нового міграційного тиску на Європу.

При це пише Reuters, посилаючись на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

"Це, безумовно, вигідно Росії та російській агресії проти України. Це відволікає увагу світу... Але перш за все я боюся, що це, на жаль, спричинить подальший міграційний тиск на Європу", - сказав Дуда.

Польща, яка підтримує Київ після того, як Росія почала вторгнення на початку 2022 року, прихистила понад мільйон українських біженців, але категорично відкинула будь-які механізми Європейського Союзу, які б вимагали від неї приймати частку нелегальних мігрантів, які потрапляють до блоку з інших країн.

Дуда також додав, що переговори між Польщею та Україною ще продовжуються і ніякого дипломатичного конфлікту немає і коли потрібно, він розмовляє з Володимиром Зеленським.

Він також зазначив, що зараз реалізуються контракти польських збройових компаній по передачі Україні на автомобілі Rosomak і Krab, системи Piorun і карабіни Grot.

Нагадаємо, аналітики з Інституту вивчення війни писали, що Росія спробує використати напад ХАМАС на Ізраїль для того, щоб зменшити підтримку й увагу США та Заходу до України.

Зазначається, що Кремль посилив свою пропаганду після терактів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України.