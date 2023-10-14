Україна направила Ізраїлю ноту протесту через зрив евакуації з сектору Газа

Україна 14 жовтня направила Ізраїлю ноту протесту через раптове відкликання ним погодження евакуації українських громадян з сектору Газа. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, який з ранку 13 жовтня знаходиться у Єгипті, ще в п'ятницю був офіційно й документально закріплений дозвіл Ізраїля на евакуацію громадян України та інших держав через КПП "Рафах".

"Сьогодні за дві години до евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Вже є заява від нашого МЗС - наш посол надіслав офіційну ноту протеста. За нашою інформацією, так само зробили або планують зробити ще низка країн", - повідомив він.

Як зазначив уповноважений, наразі в секторі Газа назріває гуманітарна катастрофа через відключення електропостачання, проблеми з водою, продовольством та ліками, які лише загострюються, але також віключено й мобільний зв'язок, через що "конект з нашими громадянами теж втрачається".

"Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав, тим більше, що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки й діти", - зазначив Лубінець.

При цьому він підкреслив, що з боку Єгипту КПП "Рафах", за офіційними повідомленнями єгипетської влади, є відкритим. Омбудсмен також повідомив, що має намір особисто зустріти там українських громадян, які хочуть виїхати (таких усього 243).

"Фактично, від Ізраїлю ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили. Від палестинців і влади Палестини ми просимо, щоб дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада просто їх пропустила та прийняла", - сказав він.

За словами Лубінця, йдеться головним чином про громадянок України, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території сектору Газа, а також дітей, які з'явилися в цих сім'ях.

"У когось з дітей є документи українського зразка - свідоцтва про народження, у когось немає, у когось вийшов термін українських паспортів. Якщо нам дозволять фізично туди приїхати, а ми плануємо приїхати фізично саме на пункт перетину "Рафах", всі громадяни України, які потребують допомоги, таку допомогу отримають. Нам неважливо - документи вже прострочені чи не прострочені", - наголосив він.

Нагадаємо при цьому, що інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважаються зниклими безвісти в Ізраїлі під час нападу представників ісламістського руху ХАМАС, який контролює сектор Газа, потрапили в полон до останніх, не підтвердилася.