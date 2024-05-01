Через війну аграрії Донеччини зазнали понад 5 мільярдів гривень збитків

Зафіксовані збитки аграрних підприємств Донецької області внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнули понад 5 мільярдів гривень. Проте, ця цифра є далеко не остаточною, оскільки неможливо провести підрахунки на окупованих територіях.

Про це повідомила заступниця директора департаменту АПК і земельних ресурсів Донецької ОДА Олена Рибакова, пише "Укрінформ".

"Загальна зафіксована сума збитків на наших аграрних підприємствах сягнула більше 5 млрд грн. Це лише порахована частина, бо до багатьох територій наразі неможливо дістатися й обстежити руйнування", - розповіла Рибакова.

За її словами, в реєстрі підприємств, що зазнали пошкоджень і збитків на підконтрольній Україні території Донеччини, значаться 352 сільгосппідприємства. До повномасштабної війни в регіоні працювало близько 850 агрокомпаній.

"Скільки точно підприємств виїхало з області - важко сказати, бо ситуація щодня змінюється", - додала посадовиця.

Додамо, за даними дослідження, проведеного Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зіткнувся з величезними збитками через російське вторгнення, оціненими понад $80 млрд.

Згідно зі звітом, щоб відновити сільськогосподарський сектор Україні у наступні 10 років потрібні значні інвестиції, які оцінюються в $56 млрд, з яких $435 млн - пріоритет на 2024 рік. Зазначено, що більшу частину з яких уже покрито за рахунок донорського фінансування.