В УЗА спростували інформацію, що Китай відмовляється від української кукурудзи

Президент "Української зернової асоціації" Микола Горбачьов спростував чутки про заборону Китаєм імпорту українського зерна та кукурудзи під час конференції Black Sea Grain 2024.

Про це повідомили в Українській зерновій асоціації.

Він підкреслив, що Китай продовжує приймати українську сільгосппродукцію відповідно до укладених контрактів.

"Китай не відмовляється від контрактів щодо ввезення української сільгосппродукції на свою територію", — уточнив Горбачьов.

Такі чутки з'явилися через те, що раніше в статті Bloomberg з'явилися інформація, що китайські імпортери вирішили скасувати постачання 4-5 партій української кукурудзи, які раніше були законтрактовані на період із квітня по червень через те, що китайська влада попросили трейдерів обмежити імпорт задля підтримки своїх фермерів.

Яка ситуація з агроекспортом

Він додав, що незважаючи на складності, пов'язані з війною, Україна зберігає активність у галузі агроекспорту. Зокрема, в 2023 році пікові показники експорту досягали 1,1 млн тонн зернових та олійних культур на місяць за допомогою залізниці та 600 тис. тонн автомобільним транспортом. Через порти Великої Одеси експорт зерна досягав до 7 млн тонн на місяць, а через дунайські порти — 2,5 млн тонн.

Відомо, що до кінця травня Україна планує експортувати майже всі залишки зерна врожаю 2023 року. Це спричинить зростання цін на зерно на внутрішньому та світовому ринках.

Горбачьов також зазначив, що в цьому році врожай зернових та олійних культур може сягнути 77 млн тонн, з яких орієнтовно 43 млн тонн планується експортувати. Водночас, прогнозується зниження обсягів експорту кукурудзи на 6 млн тонн, але експорт сої та інших культур, навпаки, зросте.

Українська кукурудза коштує дешевше собівартості

Ціни на українську кукурудзу в 2024 році знизилися нижче собівартості її вирощування, що ставить перед аграріями питання про доцільність внесення її в сівозміну на майбутній сезон, адже прогноз на наступний рік обіцяє нульову або мінімальну рентабельність цієї зернової.

Міністерство аграрної політики прогнозує скорочення посівних площ під кукурудзою в майбутньому сезоні. Опитування аграріїв показало, що посівні площі під цією культурою в 2024 році знизяться на 9%, також вони можуть скоротитися під соняшником. На заміну їм сільгоспсектор планує наростити площі для вирощування:

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під зерновою. Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку.

Тож, Українська зернова асоціація (УЗА) оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн т, що на 3 млн т менше аніж минулого року – 29,6 млн т. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн т (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн т).

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