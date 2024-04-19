В УЗА опровергли информацию, что Китай отказывается от украинской кукурузы

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев опроверг слухи о запрете Китаем импорта украинского зерна и кукурузы во время конференции Black Sea Grain 2024.

Об этомсообщили в Украинской зерновой ассоциации.

Он подчеркнул, что Китай продолжает принимать украинскую сельхозпродукцию в соответствии с заключенными контрактами.

"Китай не отказывается от контрактов по ввозу украинской сельхозпродукции на свою территорию", - уточнил Горбачев.

Такие слухи появились из-за того, что в статье Bloomberg появилась информация, что китайские импортеры решили отменить поставки 4-5 партий украинской кукурузы, ранее законтрактованные на период с апреля по июнь из-за того, что китайские власти попросили трейдеров ограничить импорт для поддержки своих фермеров.

Какая ситуация с агроэкспортом

Горбачев добавил, что, несмотря на сложности, связанные с войной, Украина сохраняет активность в области агроэкспорта. В частности, в 2023 году пиковые показатели экспорта достигали 1,1 млн. тонн зерновых и масличных культур в месяц с помощью железной дороги и 600 тыс. тонн автомобильным транспортом. Через порты Большой Одессы экспорт зерна достигал до 7 млн. тонн в месяц, а через дунайские порты - 2,5 млн. тонн.

Известно, что до конца мая Украина планирует экспортировать почти все остатки зерна урожая в 2023 году. Это приведет к росту цен на зерно на внутреннем и мировом рынках.

Горбачев также отметил, что в этом году урожай зерновых и масличных культур может достичь 77 млн. тонн, из которых ориентировочно 43 млн. тонн планируется экспортировать. В то же время прогнозируется снижение объемов экспорта кукурузы на 6 млн тонн, но экспорт сои и других культур, напротив, вырастет.

Украинская кукуруза стоит дешевле себестоимости

Цены на украинскую кукурузу в 2024 году снизились ниже себестоимости ее выращивание, ставящее перед аграриями вопрос о целесообразности внесения ее в севооборот на будущий сезон, ведь прогноз на следующий год обещает нулевую или минимальную рентабельность этой зерновой.

Министерство аграрной политики прогнозирует сокращение посевных площадей под кукурузой в будущем сезоне. Опрос аграриев показал, что посевные площади под этой культурой в 2024 году упадут на 9%, также они могут сократиться под подсолнечником. На смену им сельхозсектор планирует нарастить площади для выращивания:

Ожидание по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей под зерновой. Аграрии несут убытки из-за слишком низких закупочных цен на нее, которые обусловлены снижением цены на мировом рынке.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 26,3 млн т, что на 3 млн т меньше, чем в прошлом году – 29,6 млн т. При этом потенциальный экспорт может составить около 20,5 млн т (в В текущем сезоне экспорт ожидается на уровне 26 млн т).

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