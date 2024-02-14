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Будущий урожай: какие культуры будут сеять украинские аграрии
Украинские аграрии 2024 планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и уменьшить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что ведомство провело опрос по планам и подготовке сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай-2024.
"В частности, 70% опрошенных отметили, что планируют увеличение посевной площади под сою. В общей сложности на 21% по сравнению с 2023 годом", - отмечают в МинАПК.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11% и яровой ячмень — на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.
Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.
Относительно сахарной свеклы — 60% сеявших культуру в прошлом сезоне собираются несущественно расширять площади — в целом по Украине на 17%.
При этом посевные площади под кукурузу снизятся на 9%. Также потенциально могут испытать сокращение площади под подсолнечником .
Как подчеркивают в МинАПК, по состоянию на сегодняшний день большинство аграриев еще не приняли конечное решение относительно площадей посева этой культуры.
"В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном", - констатируют в МинАПК.
В Украине стартовала посевная
Хозяйства ООО "СП "ПАЭК" 9 февраля 2024 года начали весеннюю посевную кампанию, сообщил владелец компании Юрий Кормышкин.
"Погода позволила начать работу в поле. В настоящее время хозяйствами ООО "СП "ПАЭК" полным ходом идет посевная льна, кориандра и ярового ячменя". Николаевщина продолжает аграрное дело в условиях войны. Нас не сломать", – отметил он.
В 2024 году урожай будет меньше
Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться.
В ноябре 2023 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.
При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.
Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.
Источник фото: ua.depositphotos.com