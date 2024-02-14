Будущий урожай: какие культуры будут сеять украинские аграрии

Украинские аграрии 2024 планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и уменьшить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что ведомство провело опрос по планам и подготовке сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай-2024.

"В частности, 70% опрошенных отметили, что планируют увеличение посевной площади под сою. В общей сложности на 21% по сравнению с 2023 годом", - отмечают в МинАПК.

Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11% и яровой ячмень — на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

Относительно сахарной свеклы — 60% сеявших культуру в прошлом сезоне собираются несущественно расширять площади — в целом по Украине на 17%.

При этом посевные площади под кукурузу снизятся на 9%. Также потенциально могут испытать сокращение площади под подсолнечником .

Как подчеркивают в МинАПК, по состоянию на сегодняшний день большинство аграриев еще не приняли конечное решение относительно площадей посева этой культуры.

"В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном", - констатируют в МинАПК.

В Украине стартовала посевная

Хозяйства ООО "СП "ПАЭК" 9 февраля 2024 года начали весеннюю посевную кампанию, сообщил владелец компании Юрий Кормышкин.

"Погода позволила начать работу в поле. В настоящее время хозяйствами ООО "СП "ПАЭК" полным ходом идет посевная льна, кориандра и ярового ячменя". Николаевщина продолжает аграрное дело в условиях войны. Нас не сломать", – отметил он.

В 2024 году урожай будет меньше

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться.

В ноябре 2023 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

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