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Категория
Агро
Дата публикации

Эксперты увеличили прогноз экспорта украинской пшеницы и кукурузы

Эксперты увеличили прогноз экспорта украинской пшеницы и кукурузы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2023/24 маркетинговый год, в котором увеличило показатели экспорта украинской пшеницы и кукурузы.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Экспорт украинской пшеницы и кукурузы

Отмечается, что в соответствии с обновленными прогнозами USDA, в 2023/24 МГ показатели Украины по производству пшеницы и кукурузы остаются без изменений: 23,4 млн т и 30,5 млн т соответственно.

В то же время, экспорт украинской пшеницы увеличивается на 1 млн т до 15,0 млн т, а кукурузы на 2 млн т до 23,0 млн т.

Кроме того, обновленный прогноз мирового рынка пшеницы на 2023/24 МГ предполагает увеличение предложения, потребления, торговли, но снижение конечных запасов.

Прогноз мирового производства пшеницы увеличен на 0,8 млн т, прежде всего, благодаря росту производства в Ираке и Аргентине (+0,5 млн т до 15,5 млн т).

Также прогноз мирового потребления в 2023/24 МГ вырос на 1,1 млн т до 797,5 млн т, в основном благодаря увеличению потребления в пищевой, семенной и промышленной отраслях Индии, где правительство продолжает распродавать запасы для преодоления ценовой инфляции.

Прогноз мировой торговли

USDA прогнозирует рост мировой торговли на 1,2 млн т до 210,7 млн т благодаря увеличению экспорта из Украины (+1 млн т до 15,0 млн т), Аргентины (+0,5 млн т до 10,5 млн т), Австралии (+0,5 млн т до 19,5 млн т) и Турции, что более чем компенсировало сокращение экспорта из Великобритании (-1,1 млн т до 0,8 млн т) и Бразилии (-0,3 млн т до 2,5 млн т).

В то же время прогнозируемые конечные запасы на 2023/24 год снижены на 0,7 млн т до 259,4 млн т, что является самыми низкими показателями с 2015/16 МГ, из-за сокращения запасов в Индии, Китае и Украине.

Согласно обновленным прогнозам USDA на мировом рынке кукурузы в 2023/24 МГ предполагается сокращение производства, объемов торговли и конечных запасов.

Мировое производство кукурузы в 2023/24 МГ прогнозируется ниже на 3,2 млн т до 1232,6 млн т. Сокращение мирового производства кукурузы произошло за счет сокращения в Бразилии (-3,0 млн т до 124,0 млн т), Мексике (-0,5 млн т до 25,0 млн т) и Сербии, что частично компенсировалось ростом производства в Индии и Турции.

Также прогноз мировых конечных запасов кукурузы сократился на 3,2 млн т до 322,1 млн т. Основное сокращение конечных запасов произошло в Украине, Бразилии, Индии, ЕС, Мексике и Парагвае.

Фото 2 — Эксперты увеличили прогноз экспорта украинской пшеницы и кукурузы

Экспорт украинского зерна уже превысил 25 млн. тонн

Согласно оперативным данным, по состоянию на 9 февраля Украина с начала 2023/24 МГ экспортировала 25,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,3 млн тонн было отгружено в феврале.

В разрезе культур с начала текущего сезона было экспортировано:

  • пшеницы – 9,8 млн тонн; -
  • ячменя – 1,5 млн тонн;
  • ржи – 1 тыс. тонн;
  • кукурузы – 13,6 млн. тонн.

Заметим, в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% 2022 года, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму 2,875 млрд дол. США. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько