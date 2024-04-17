Минагрополитики дало первый прогноз по урожаю-2024: будет меньше, чем в 2023

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн. тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что с ожидаемого урожая - около 52,4 млн. тонн зерновых и 21,7 млн. тонн масличных.

В начале прошлого года общий валовой сбор зерновых и масличных на 2023 год тоже прогнозировался почти на 13% меньше по сравнению с предыдущим периодом, на уровне 63,5 млн тонн.

"Но погодные условия способствовали увеличению урожая. Поэтому в 2023 году валовое производство составило около 82 млн тонн, из которых зерновых более 60 млн тонн, масличных – около 22 млн тонн", – говорится в сообщении Минагрополитики.

Согласно информации от Минагро, прогнозы по показателям валовых сборов носят предварительный характер и будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь погодных условий.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (в 2023 г. – 5,7 млн тонн) и кукурузы – 26,7 млн. тонн (было 30,5 млн. тонн).

Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои. Этой культуры ожидается производство 5,2 млн. тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн. тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн. тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн. тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн тонн.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10,6 млн. га (-395 тыс. га по отношению к показателю 2023 года).

Из них озимой пшеницы посеяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), яровой пшеницы ожидается 0,2 млн га. (+0,2 тыс. га).

Озимый ячмень посеян на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площадь ярового ячменя прогнозируется на 0,94 млн га (+0,06 млн. га), кукурузы – 3,9 млн. га (-62 тыс. га).

Среди масличных увеличиваются площади посева сои. Прогнозируется, что она будет посеяна на площади 2,2 млн. га. Это почти на 400 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Подсолнечник будет посеян почти в таком же количестве, как и в прошлом году – на 5,3 млн га. Рапса на 1,5 млн га, что на 0,1 млн га меньше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее в Украинской зерновой ассоциации (УЗА) также дали прогноз по урожаю 2024 года. Там ожидают, что урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн – это будет обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

Ранее в Минагрополитики назвали области, где посеяли больше всего зерновых. Так, на начало апреля больше всего зерновых и зернобобовых культур аграрии Украины посеяли в Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях.

Недавно первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий заявил, что у Украины есть стратегическая потребность в выращивании хлопка, который должен стать важным сырьем для импортозамещения и обеспечения внутренних потребностей страны.