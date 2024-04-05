В Минагрополитики назвали области, где посеяли больше всего зерновых

По состоянию на 5 апреля на контролируемой Украине территории уже засеяно 852,1 тыс. га зерновых. Аграрии Одесщины завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Аграрии Одесщины завершили сев ранних зерновых

В Одесской области завершилась посевная яровых зерновых и зернобобовых. Всего там засеяны 8 тыс. га пшеницы, 50,0 тыс. га ячменя, 32,0 тыс. га гороха и 1,6 тыс. га овса.

Всего на контролируемой Украине территории уже засеяно 852,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Из которых, в частности:

пшеницы – 118,3 тыс. га;

ячменя – 543,2 тыс. га;

гороха – 119,0 тыс. га;

овса – 62,4 тыс. га.

Какие области в лидерах

За прошлую неделю аграрии страны посеяли 375,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Больше всего:

В Полтавской области – 6,5 тыс. га пшеницы, 56,2 тыс. га ячменя, 4,7 тыс. га гороха и 2,3 тыс. га овса.

В Тернопольской области – 18,4 тыс. га пшеницы, 73,0 тыс. га ячменя, 7,5 тыс. га гороха и 5,1 тыс. га овса.

В Хмельницкой области – 11,4 тыс. га пшеницы, 48,4 тыс. га ячменя, 2,2 тыс. га гороха и 1,9 тыс. га овса.

В Николаевской области – 2,7 тыс. га пшеницы, 36,2 тыс. га ячменя, 18,3 тыс. га гороха и 0,5 тыс. га овса.

В Винницкой области – 9,3 тыс. га пшеницы, 39,8 тыс. га ячменя, 5,6 тыс. га гороха и 0,8 тыс. га овса.

В Киевской области – 11,7 тыс. га пшеницы, 32,1 тыс. га ячменя, 4,4 тыс. га гороха и 2,8 тыс. га овса.

Кроме того, сахарная свекла уже посеяна на площади 58,7 га. В лидерах Полтавщины – 20,5 тыс. га.

Также аграрии Украины сеют масличные культуры.

В частности, подсолнечник уже сеют в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. Всего этой культурой засеяно 35,7 тыс. га.

Сою сеют в Винницкой, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

В 2024 году урожай будет меньше

Заметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине снизится до 76,1 млн тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.