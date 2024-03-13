Эксперт рассказал, станет ли прекращение обработки полей массовым в 2024 году

Несмотря на снижение рентабельности сельхозкультур в 2024 году, немногие аграрии откажутся сеяться в текущем сезоне, сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль. Это объясняется тем, что просто остановка обработки земли не позволит сократить расходы на ее использование до нуля.

Просто прекратить обработку полей не станет хорошим выходом для агрария, потому что этот актив должен работать, объясняет эксперт. Большинство земельных участков арендуются фермерами, и за них все равно нужно платить. Кроме того, если перестать платить аренду – собственник может перезаключить договор с конкурентами, что будет означать потерю актива.

"Поэтому аграрии будут пытаться засеять все доступные площади. Что-нибудь, возможно, будут держать под паром. Но и пар нуждается в затратах – его надо обрабатывать, держать "черным", а вопрос арендной платы все равно остается", - отметил Павел Коваль.

При этом некоторые фермеры, возделывающие собственные паи, действительно могут прекратить обработку своих участков. Но это не повлияет на весь агросектор Украины.

Часть полей также может не засеяться из-за сложности с доступом к финансовым ресурсам – это базовая проблема выращивания любой культуры и горизонтальная проблема для всех агропредприятий, добавляет эксперт.

На данный момент уже двенадцать областей начали посевную яровых культур. По состоянию на 7 марта в Украине засеяно 68 тыс. га. Из них – 4,3 тыс. га пшеницы, 38,9 тыс. га ячменя, 23,3 тыс. га гороха и 1,5 тыс. га овса.

Больше о рентабельности растениеводства в 2024 году и неблагоприятных факторах для посевной читайте в статье "Посевная-2024: увидим ли заброшенные поля".

Какие культуры будут сеять украинские аграрии

Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и убавить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. Рост интереса к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

В 2024 году урожай будет меньше

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

В ноябре 2023 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

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