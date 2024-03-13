Експерт розповів, чи стане припинення обробки полів масовим в 2024 році

Попри зниження рентабельності сільгоспкультур в 2024 році, небагато аграріїв відмовляться сіятись в поточному сезоні, повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль. Це пояснюється тим, що просто зупинка обробки землі не дасть скоротити до нуля витрати на користування нею.

Просто припинити обробку полів не є гарним виходом для аграрія, тому що цей актив повинен працювати, пояснює експерт. Більшість земельних ділянок орендуються фермерами, і за них все одно потрібно платити. Крім того, якщо припинити сплачувати оренду – власник може перезаключити договір з конкурентами, що означатиме втрату активу.

“Тому аграрії намагатимуться засіяти всі доступні площі. Щось, можливо, триматимуть під паром. Але і пар потребує витрат – його треба обробляти, тримати “чорним”, а питання орендної плати все одно залишається”, - зазначив Павло Коваль.

При цьому деякі фермери, котрі обробляють власні паї, дійсно можуть припинити обробку своїх ділянок. Але це суттєво не вплине на весь агросектор України.

Частина полів також можуть не засіятись через складність з доступом до фінансових ресурсів – це базова проблема вирощування будь-якої культури і горизонтальна проблема для всіх агропідприємств, додає експерт.

Наразі вже дванадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тис га. З них – 4,3 тис га пшениці, 38,9 тис га ячменю, 23,3 тис га гороху та 1,5 тис га вівса.

Більше про рентабельність рослинництва в 2024 році і несприятливі фактори для посівної читайте в статті "Посівна-2024: чи побачимо покинуті поля".

Які культури сіятимуть українські аграрії

Як повідомляло Мінагрополітики, українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

У 2024 році врожай буде меншим

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

В листопаді 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

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