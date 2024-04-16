У Украины есть стратегическая потребность выращивать хлопок - Минагрополитики

Первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий заявил, что у Украины есть стратегическая потребность в выращивании хлопка, который должен стать важным сырьем для импортозамещения и обеспечения внутренних потребностей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

На семинаре "Выращивание нишевых культур" одним из ключевых предложений Высоцкого был тезис создать хлопковый кластер в Одесской области. Также был освещен вопрос законодательного обеспечения для упрощения ввоза и обращения сортов хлопчатника в Украине, в частности, на период военного положения.

"У Украины есть стратегическая потребность выращивать хлопок как сырье для импортозамещения, а также для переработки и обеспечения внутренних потребностей… Поэтому важно принять соответствующий закон, который позволил бы завозить в Украину семена хлопчатника для развития отрасли", - написал он.

Согласно Участники семинара имели возможность ознакомиться с международным опытом выращивания хлопчатника, в частности практикой Турции и США.

Выращивание хлопчатника: будет или нет

Следует добавить, что инициатива по хлопчатнику уже получила законодательную поддержку, ведь Верховная Рада приняла за основу проект закона №10427-1, предусматривающий упрощение процедур ввоза и обращения хлопчатника на территории Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сырье хлопчатника для текстильного производства и медицинской сферы в Украине только импортируется. Тем не менее, сложившиеся современные климатические условия в Украине позволяют использовать хлопчатник как альтернативную сельскохозяйственную культуру.

В то же время, отсутствие поддержки на государственном уровне, недостаточность внедрения технологий и отсутствие надлежащего уровня сортов хлопчатника обуславливает ряд проблем, связанных с производством текстильной продукции, а также продукции для предприятий критической инфраструктуры.

Законопроект предлагает создать благоприятные условия для обращения семян лучших сортов хлопчатника в Украине, а также для поддержки восстановления важной отрасли сельского хозяйства с целью обеспечения ресурсных потребностей отечественной промышленности, прежде всего - на период военного положения и в течение трех лет со дня его завершения или отмены.

Добавим, что глобальное замедление экономики, инфляция и обострение вооруженных конфликтов в мире нанесли отражение на все секторы легкой промышленности. Для украинских текстильных предприятий всемирный кризис будет означать новые вызовы. Кризис в Европе может оказать благоприятное влияние на украинский текстильный рынок, ведь мы можем активнее предлагать свою продукцию и услуги. В то же время сохранение макротрендов на натуральность и подлинность создает хорошие перспективы для продвижения украинских продуктов на международном рынке.