"Текстиль-Контакт" приобрел фабрику в Чигирине и начал производить обувь

Группа компаний "Текстиль-Контакт" приобрела обувную фабрику в Чигирине Черкасской области и положила начало новому для себя направлению - выпуск широкого ассортимента обуви.

Об этом рассказал управляющий партнер "ТК-Домашний Текстиль" Владимир Марценюк в интервью "Интерфакс-Украина".

"Этим только запускаемым проектом мы начинаем новое для нас направление – производство обуви. Безусловно, здесь своя специфика, но обувь – это также легкая промышленность, швеи, подобное оборудование. Словом, не в другую отрасль ушли", - сообщил он.

По его словам, в Чигирине было обувное предприятие мощностью до 20 тыс. пар обуви в месяц, однако оно не работало во время коронавируса и войны.

"Когда мы его покупали, там работали пять человек - четыре охранника и дворник. Сегодня, когда прошел месяц, там уже 40 работников, и мы уже сделали первые две тысячи пар обуви. Там достаточно современное итальянское оборудование. Сейчас постепенно развиваемся, осваиваем производство", - пояснил Марценюк, уточнив, что ассортимент продукции достаточно широк – детская, мужская и женская обувь, от тапочек до "лабутенов".

Марценюк также объяснил, почему компания решила уйти в этот сегмент легкой промышленности.

"Решили пойти потому, что когда началась война, мы начали активно сотрудничать с международными гуманитарными миссиями. Наша компания, "ТК-Домашний текстиль" находится в самых высоких рейтингах ООН по надежности выполнения контрактов, мы побеждаем в тендерах. Сотрудничаем мы со структурами ООН давно, еще с 2014 года, и с началом полномасштабной войны вынуждены были заниматься обувью, потому что, допустим, заказывают нашу группу товаров – там есть подушка, одеяло, матрас, постельный комплект, полотенце. термобелье. А потом и обувь, потому что они не хотят закупать только домашний текстиль или только одежду", - рассказал представитель "ТК-Домашний Текстиль".

Он отметил, что эти наборы гуманитарные миссии затем передают переселенцам, пострадавшим в Украине беженцам.

"Именно поэтому обувь. Нам пришлось вникнуть в эту тему еще в 2022 году, и это сложно, потому что ты всегда зависим от подрядчиков, поставщиков, и приходится подключать 10 компаний, которые могут работать и выделять тебе свои мощности. Поэтому мы задумались над тем, что доля обуви достаточно велика в этом наборе, с учетом того, что обувь является недешевой штукой, и решили, что можем рискнуть и войти в этот бизнес", - добавил Марценюк.

Кроме того, он сообщил, что в планах компании есть расширение штата. Ожидается, что там будет работать не менее 100 человек, а довести производство планируется до 15 тыс. пар в месяц.

Также Марценюк рассказал, что в проект привлечены и украинские партнеры.

"В Украине производятся практически все комплектующие для обуви. Понятно, что есть мировые лидеры - Италия, Турция, но в Украине есть поставщики и кожи, и подошв, и остального, то есть их достаточно. Кстати, нитки у нас свои - от единственного производителя в Украине фабрики "Барва" (входит в ТК GROUP)", – отметил он.

Справка

"Текстиль-Контакт" – крупнейшая торгово-производственная группа на рынке легкой промышленности Украины, основанная в 1995 году. В настоящее время она представляет собой холдинг, объединяющий весь спектр услуг текстильной промышленности – от сырья и ниток до готовых решений для клиентов B2B, B2G, B2C.

В состав активов группы входят 12 швейных и текстильных фабрик (в частности, фабрики "ТК-Домашний текстиль" в Киеве, Чернигове, Одессе, Тернополе и обувная в Чигирине).

"ТК-Домашний текстиль" – лидер по производству тканей, домашнего текстиля, детского ассортимента в Украине. В портфеле активов – одна из немногих в стране отделочная фабрика по выпуску хлопчатобумажных тканей в Чернигове.