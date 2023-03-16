Без "пакета малыша". Семьи с новорожденными лишают поддержки от государства, - бизнесмен

Министерство социальной политики почти 3 месяца блокирует тендеры на закупку "пакета малыша", которую получают родители при рождении ребенка. Вместо этого они предлагают "денежную компенсацию", не покрывающую и половины от розничной стоимости вещей в "пакете".

Об этом сообщил предприниматель, основатель группы компаний "Текстиль Контакт" Александр Соколовский.

"Минимальная цена предметов, которые есть в "пакете малыша" в розницу — от 15 до 20 тысяч гривен. Минсоцполитики предлагает родителям получить 6800 гривен. Хотя, по данным опроса ЮНИСЕФ, 80-90% родителей предпочли бы "пакет". В нем есть все необходимое для мамы и новорожденного. Сейчас родители лишены права выбора. Мы надеемся, ситуация будет решена", - пишет предприниматель.

Соколовский убежден, что в стране, где во время войны снижаются и рождаемость и уровень жизни, поддержка молодых родителей критически важна. Кроме того, закупка хотя бы 50 000 "пакетов малыша" обеспечит работой 2000 украинцев. Потому что львиная часть свертка — производится в Украине.

СПРАВКА:

"Пакет малыша" - вещи первой потребности для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него входят пеленки, салфетки, памперсы, одежда, гигиенические предметы и средства, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и т.д. Возможность получить "пакет" предусмотрена действующим законодательством. По данным "Украинской правды", 80% наполнения "пакета малыша" - сделано в Украине. Украинцы производят текстиль, косметику, развивающие игрушки, коврики и коробку, которую можно использовать как трубку.