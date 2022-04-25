"Текстиль-Контакт" восстанавливает разрушенную фабрику в Чернигове: с июня возобновит выпуск камуфляжа для ВСУ

Текстильная фабрика "ТК-ДТ-Чернигов", входящая в структуру группы компаний "Текстиль-Контакт", намерена вскоре восстановить работу после разрушений в результате боевых действий и уже с июня приступить к выпуску камуфляжной ткани для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал на своей странице в Facebook собственник группы Александр Соколовский.

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"В начале марта я рассказал, что z-орки разбомбили нашу текстильную фабрику в Чернигове. И мы до сих пор вынуждены работать без новых тканей собственного производства. Тогда мы даже не представляли объем разрушений, так как было несколько обстрелов и попаданий снарядов через крышу в цеха", - отметил он.

По словам Соколовского, в результате попаданий на предприятии начала гореть хлопчатобумажная ткань, и после усиления обстрелов горевшую фабрику покинули даже те сотрудники, кто прятался в бомбоубежище под ней.

"Я не верил, что после таких разрушений можно в обозримом будущем спасти производство... Восстановление из пепла началось буквально на следующие дни после отступления российских оккупантов от Чернигова. И уже сейчас удалось частично залатать многочисленные повреждения на крыше, очистить неповрежденное оборудование цеха сухой отделки от толстого слоя пепла и копоти и, по мере сил и ресурсов, ремонтировать все, что разрушено внутри", - написал он.

При этом, как указал Соколовский, почти не пострадал цех мокрой отделки и сохранились все десять красильных машин Mezzera, закупленных в конце 2018 года в Италии.

"Увы, не всему оборудованию так повезло, так что после войны придется серьезно обновлять его парк. Но несмотря ни на что мы уже в мае запустим финишную отделку, а с начала июня фабрика "ТК-ДТ-Чернигов" планирует ежедневно выдавать по 10 тысяч метров такой необходимой сейчас 100%-хлопковой камуфляжной саржи в утвержденном МОУ рисунке "пиксель" (соответствующей Тип-2 из утвержденного ТУ для летних полевых костюмов ВСУ)!" - сообщил бизнесмен.

Он добавил, что такой ткани сейчас очень не хватает, поскольку ее производит лишь один комбинат в Украине, который работает на пределе возможностей.

"А если заказывать подобную саржу или рип-стоп в Китае или Турции, придется ждать почти четыре месяца (в Польше произвести будет немного быстрее, но и дороже раза в два)", - посетовал Соколовский.

При этом он сообщил, что ТК планирует продавать "пиксельную" ткань по цене 140 гривен с НДС за погонный метр, что позволяет "разве что отбивать расходы по сырью и логистике".

"Сейчас не до заработка - думаем только о том, чтобы поскорее раскачать производство и дать украинским швейникам остро необходимое сырье", - подчеркнул предприниматель.