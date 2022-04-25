"Текстиль-Контакт" відновлює зруйновану фабрику у Чернігові: з червня почне випуск камуфляжу для ЗСУ

Текстильна фабрика "ТК-ДТ-Чернігів", що входить до структури групи компаній "Текстиль-Контакт", має намір незабаром відновити роботу після руйнувань внаслідок бойових дій і вже з червня розпочати випуск камуфляжної тканини для потреб Збройних сил України. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook власник групи Олександр Соколовський.

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"На початку березня я розповів, що z-орки розбомбили нашу текстильну фабрику в Чернігові. І ми досі змушені працювати без нових тканин власного виробництва. Тоді ми навіть не уявляли обсягу руйнувань, оскільки було кілька обстрілів та попадань снарядів через дах до цехів", - зазначив він.

За словами Соколовського, внаслідок влучень на підприємстві почала горіти бавовняна тканина, і після посилення обстрілів фабрику, що горіла, покинули навіть ті співробітники, хто ховався в бомбосховищі під нею.

"Я не вірив, що після таких руйнувань можна в найближчому майбутньому врятувати виробництво... Відновлення з попелу почалося буквально на наступні дні після відступу російських окупантів від Чернігова. І вже зараз вдалося частково залатати численні пошкодження на даху, очистити неушкоджене обладнання цеху сухої обробки від товстого шару попелу та кіптяви і, в міру сил та ресурсів, ремонтувати все, що зруйновано всередині", - написав він.

При цьому, як зазначив Соколовський, майже не постраждав цех мокрої обробки і збереглися всі десять фарбувальних машин Mezzera, закуплених наприкінці 2018 року в Італії.

"На жаль, не всьому обладнанню так пощастило, тому після війни доведеться серйозно оновлювати його парк. Але незважаючи ні на що ми вже в травні запустимо фінішну обробку, а з початку червня фабрика "ТК-ДТ-Чернігів" планує щодня видавати по 10 тисяч метрів такої необхідної зараз 100%-бавовняної камуфляжної саржі у затвердженому МОУ рисунку "піксель" (відповідній Тип-2 із затвердженого ТУ для літніх польових костюмів ЗСУ)!" – повідомив бізнесмен.

Він додав, що такої тканини зараз не вистачає, оскільки її виробляє лише один комбінат в Україні, який працює на межі можливостей.

"А якщо замовляти подібну саржу або ріп-стоп у Китаї чи Туреччині, доведеться чекати майже чотири місяці (у Польщі зробити буде трохи швидше, але й дорожче рази у два)", - зазначив Соколовський.

При цьому він повідомив, що ТК планує продавати "піксельну" тканину за ціною 140 гривень з ПДВ за погонний метр, що дозволяє "хіба що відбивати витрати на сировину та логістику".

"Зараз не до заробітку - думаємо тільки про те, щоб якнайшвидше розгойдати виробництво і дати українським швейникам гостро необхідну сировину", - наголосив підприємець.