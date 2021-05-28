Бизнес 1 час назад

Черниговская фабрика изготовила 10 тысяч курток для полиции Германии

Предприятие получило контракт с немецкими правоохранителями еще в декабре прошедшего года

Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского
Фото: Facebook-страница Александра Соколовского

Черниговская швейная фабрика "ТК-Стиль", входящая в структуру группы компаний "Текстиль-Контакт", поставит в начале июня почти 10 тысяч круток Конной полиции Германии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель "ТК-Групп" Александр Соколовский.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Теперь если встретите в Германии конных полицейских, можете попросить их передать привет Украине! В декабре 2020 года нашей швейной фабрике "ТК-Стиль" удалось получить очень непростой заказ на пошив курток для Конной полиции Германии... С середины марта 2021 года команда фабрики начала их активно отшивать", — рассказал он.

Читайте также:
Какое пальто выбрать на лето и другие сезоны. Правила выбора действительно хорошей одежды

Всего в рамках первого контракта планируется поставить немецкой полиции 7 тысяч мужских курток и 2,9 тысячи женских.

По словам Соколовского, каждая единица изделия находится на строжайшем контроле. Изготовленные куртки — многодетальные, со сложной технологической обработкой и с большим количеством разнообразной фурнитуры.

"Так как этот заказ — с повышенным требованием к качеству и к точности изготовления, то на протяжении всего времени, пока отшивается этот заказ, на фабрике "ТК-Стиль" находятся представители заказчика. Так, глядишь, и для нашего МВД пригодимся когда-нибудь. Но это не точно:)" — написал он.

Читайте также:
Соціальний бізнес: як COVID-19 підштовхнув розвиток швейного підприємства на Херсонщині

Швейная фабрика "ТК-Стиль", согласно данным на сайте предприятия, специализируется на производстве верхней одежды, плечевых и поясных изделий с 2003 года.

Фабрика работает на давальческом сырье, отшивая более 60 тысяч изделий в год для стран Европы и США. На ней работает более 150 сотрудников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Audi разработала суперсовременную зарядную станцию для электромобилей
Audi разработала суперсовременную зарядную станцию для электромобилей
"В Минске вышли агенты КГБ": посаженный в Беларуси самолет Ryanair покинуло 5 пассажиров
"В Минске вышли агенты КГБ": посаженный в Беларуси самолет Ryanair покинуло 5 пассажиров
"Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах
"Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве легковушка врезалась в трамвай, вызвав пробку (ФОТО)

  3. В ПриватБанке назначили нового главу правления

  4. В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей

  5. НБУ отозвал лицензии у семи страховых компаний за непредставление финотчетности

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...