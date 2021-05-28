Черниговская фабрика изготовила 10 тысяч курток для полиции Германии

Черниговская швейная фабрика "ТК-Стиль", входящая в структуру группы компаний "Текстиль-Контакт", поставит в начале июня почти 10 тысяч круток Конной полиции Германии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель "ТК-Групп" Александр Соколовский.

"Теперь если встретите в Германии конных полицейских, можете попросить их передать привет Украине! В декабре 2020 года нашей швейной фабрике "ТК-Стиль" удалось получить очень непростой заказ на пошив курток для Конной полиции Германии... С середины марта 2021 года команда фабрики начала их активно отшивать", — рассказал он.

Всего в рамках первого контракта планируется поставить немецкой полиции 7 тысяч мужских курток и 2,9 тысячи женских.

По словам Соколовского, каждая единица изделия находится на строжайшем контроле. Изготовленные куртки — многодетальные, со сложной технологической обработкой и с большим количеством разнообразной фурнитуры.

"Так как этот заказ — с повышенным требованием к качеству и к точности изготовления, то на протяжении всего времени, пока отшивается этот заказ, на фабрике "ТК-Стиль" находятся представители заказчика. Так, глядишь, и для нашего МВД пригодимся когда-нибудь. Но это не точно:)" — написал он.

Швейная фабрика "ТК-Стиль", согласно данным на сайте предприятия, специализируется на производстве верхней одежды, плечевых и поясных изделий с 2003 года.

Фабрика работает на давальческом сырье, отшивая более 60 тысяч изделий в год для стран Европы и США. На ней работает более 150 сотрудников.