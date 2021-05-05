Какое пальто выбрать на лето и другие сезоны. Правила выбора действительно хорошей одежды

Как правильно подобрать летнее пальто? Широкий ассортимент моделей предлагает интернет магазин answear.ua. Широкий ассортимент моделей летней верхней одежды в магазинах заставляет разбегаться глаза. Это связано с разнообразием расцветок и фасонов. Не стоит приобретать самое модное летнее пальто, прежде всего нужно оценить достоинства и недостатки своей фигуры.

Как подобрать летнее пальто на каждый день?

Если необходима модель на все случаи жизни, нужно отдавать предпочтение одежде без рукавов, классического кроя. Она отлично подойдет поклоннице классического стиля. Лучше всего, если есть возможность приобрести не одно, а два пальто, которые будут отличаться кроем и расцветкой. Одно из них может быть утонченным и надеваться по праздникам, а второе — повседневное, с минимальным количеством декора.

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Женщине, которая работает в офисе, стоит обратить внимание на пальто и куртки женские на answear.ua, классического кроя. Они отлично сочетаются с блузкой и юбкой карандашом. Лучше всего, если это будет куртка, пальто яркого оттенка, в противовес скучным офисным вещам.

Для правильного выбора, необходимо оценить весь гардероб, выбрать яркие детали. Если модели вычурные, с большим количеством оборок, принтов, стоит выбрать лаконичное, однотонное пальто без декора. Оно отлично дополнит любой яркий наряд. Для эффектных образов, необязательно использовать пальто с огромным количеством декора и вышивки. Достаточно дополнить его стильными и яркими аксессуарами. Дорогая сумочка или цветной шарф, внесут в образ изюминку.

Как выбрать летний тренч для бизнес-леди?

Хорошо себя зарекомендовали куртки женские и пальто White тотал лук. Это белая одежда, сочетающаяся с бельевыми майками, платьями-комбинациями, которые чаще всего надевают в вечернее время. Белый тренч отлично сочетается с маленьким черным платьем, минималистичными босоножками на высокой шпильке. Подойдет под рваные джинсы с кроссовками. Хороший вариант для женщин, предпочитающих минимализм.

Характеристика универсальной модели:

Прямой крой

Двубортные модели

Отложной воротник

Лацканы

Без декоративных элементов

Универсальные модели классического кроя легко вписать в стиль кэжуал, классику, офисный дресс-код.

Параметры выбора летнего пальто для мужчин

В мужском гардеробе гораздо меньше одежды, чем в женском, но это не означает, что выбрать летнее пальто гораздо проще. Необходимо оценить стилистику изделий в гардеробе молодого человека. Если это спортивные костюмы, шорты, лучше приобрести куртку на https://answear.ua/ru/k/vin/odyag/kurtky-ta-palta из мембранной ткани. Она не промокает во время сильного ливня, даже при активных физических нагрузках хорошо пропускает воздух, не позволяя телу потеть. Для любителей денима, идеальный вариант — джинсовые куртки, неплохо сочетающиеся с брюками скинни, шортами.

Образ стильного мужчины дополнит модная куртка из замши, нубука. Изделия отлично вписываются в классический стиль одежды, хорошо сочетаются с костюмами и рубашками. Идеальный вариант для серьезного, делового мужчины — прямой, удлиненный тренч. Он стройнит силуэт, делает фигуру подтянутой. Это компенсирует небольшую полноту и поможет визуально прибавить несколько сантиметров роста.