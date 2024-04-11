"Текстиль-Контакт" придбав фабрику в Чигирині і почав виготовляти взуття

Група компаній "Текстиль-Контакт" придбала взуттєву фабрику в Чигирині Черкаської області і започаткувала новий для себе напрямок – випуск широкого асортименту взуття.

Про це розповів керуючий партнер "ТК-Домашній Текстиль" Володимир Марценюк у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Цим проектом, який тільки запускається, ми розпочинаємо новий для нас напрямок – виробництво взуття. Безумовно, тут своя специфіка, але взуття – це також легка промисловість, швачки, схоже обладнання. Словом, не в іншу галузь пішли", - повідомив він.

За його словами, в Чигирині було взуттєве підприємство потужністю до 20 тис. пар взуття на місяць, проте воно не працювало під час коронавірусу та війни.

"Коли ми його купували, там працювало п'ять осіб - чотири охоронці та двірник. Сьогодні, коли минув місяць, там уже 40 працівників, і ми вже зробили перші дві тисячі пар взуття. Там досить сучасне італійське обладнання. Нині поступово розвиваємося, освоюємо виробництво", - пояснив Марценюк, уточнивши, що асортимент продукції досить широкий – дитяче, чоловіче і жіноче взуття, від тапочок до "лабутенів".

Марценюк також пояснив, чому компанія вирішила піти у цей сегмент легкої промисловості.

"Вирішили піти тому, що коли розпочалася війна, ми почали активно співпрацювати з міжнародними гуманітарними місіями. Наша компанія, "ТК-Домашній текстиль" знаходиться у найвищих рейтингах в ООН щодо надійності виконання контрактів, ми перемагаємо у тендерах. Співпрацюємо ми зі структурами ООН давно, ще з 2014 року, і з початком повномасштабної війни змушені були займатися взуттям, бо, припустимо, замовляють нашу групу товарів – там є подушка, ковдра, матрац, постільний комплект, рушник. Потім у цей набір почали додавати труси, курточку, штани, термобілизну. А потім і взуття, бо вони не хочуть закуповувати лише домашній текстиль чи лише одяг", - розповів представник "ТК-Домашній Текстиль".

Він зазначив, що ці набори гуманітарні місії потім передають переселенцям, біженцям, які постраждали в Україні.

"Саме тому взуття. Нам довелося вникнути в цю тему ще у 2022 році, і це складно, тому що ти завжди залежні від підрядників, постачальників, і доводиться підключати 10 компаній, які можуть працювати та виділяти тобі свої потужності. Тому ми задумалися над тим, що частка взуття досить велика в цьому наборі, з урахуванням того, що взуття є недешевою штукою, і вирішили, що можемо ризикнути і увійти до цього бізнесу", - додав Марценюк.

Крім того, він повідомив, що у планах компанії є розширення штату. Очікується, що там працюватиме щонайменше 100 осіб, а довести виробництво планується до 15 тис. пар на місяць.

Також Марценюк розповів, що у проєкті присутні й українські партнери.

"В Україні виготовляються практично всі комплектуючі для взуття. Зрозуміло, що є світові лідери - Італія, Туреччина, але в Україні є постачальники і шкіри, і підошов, і решти, тобто їх достатньо. До речі, нитки у нас свої – єдиного виробника в Україні фабрики "Барва" (входить до ТК GROUP)", - зазначив він.

Довідка

"Текстиль-Контакт" - найбільша торгово-виробнича група на ринку легкої промисловості України, заснована у 1995 році. Наразі вона представляє собою холдинг, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

До складу активів групи входять 12 швейних і текстильних фабрик (зокрема, фабрики "ТК-Домашній текстиль" у Києві, Чернігові, Одесі, Тернополі та взуттєва в Чигирині).

"ТК-Домашній текстиль" - лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів - одна з небагатьох у країні оздоблювальна фабрика з випуску бавовняних тканин у Чернігові.