О ключевых тенденциях украинского рынка домашнего текстиля в 2024 году

Учитывая возможные осложнения в логистике из-за коронавирусных ограничений в Китае и напряженной ситуации в Красном море у украинских производителей есть большие шансы заменить поставщиков из Азии и нарастить выгодные партнерства в Европе.

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Глобальное замедление экономики, инфляция и обострение вооруженных конфликтов в мире нанесли отражение на все секторы промышленности. Для украинских текстильных предприятий всемирный кризис будет означать как новые вызовы, так и неочевидные возможности. Поделюсь четырьмя ключевыми наблюдениями по индустрии, которые будут диктовать тенденции на 2024 год.

Рынок смещается на восток

Легкая промышленность по всему миру переживает кризис не первый год. На основных европейских и мировых выставках домашнего текстиля с каждым годом все больше чувствуется, как лидерство понемногу перебирает производства из Азии. К примеру, Индия и Пакистан сейчас предлагают щедрый выбор тканей, орнаментов, декора, которые по качеству и ассортименту уже достигли европейского уровня. Это означает, что украинским предприятиям следует рассмотреть альтернативные варианты поставщиков.

Учитывая возможные осложнения в логистике из-за коронавирусных ограничений в Китае и напряженной ситуации в Красном море у украинских производителей есть большие шансы заменить поставщиков из Азии и нарастить выгодные партнерства в Европе.

Энергетический кризис увеличил спрос на теплые материалы

Условия глобального энергетического кризиса и растущие расходы на отопление делают теплый домашний текстиль особенно актуальным. Растет спрос на шерстяные изделия, такие как покрывала, одеяла и ковры, которые служат дополнительным источником тепла и комфорта.

Для украинских производителей шерсти это отличная возможность, поскольку в течение следующих лет будет сохраняться тенденция к использованию натуральных материалов и утеплению жилья.

Природные цвета и натуральные ткани

Макротренд на подлинность и натуральность мы наблюдаем длительное время во всех областях: уход, красота, мода и даже архитектура и дизайн. Для домашнего текстиля он проявляется возросшим спросом на природные цвета и текстуры, отражающие стихию природы. Использование материалов, таких как эвкалипт (тенсел), конопля и лен, становится популярным из-за их естественной дышащей текстуры. Таким образом, добавление новых оттенков и вариаций цветов, имитирующих природные элементы, будет удачным приемом в текстильных коллекциях. Вышивка и этнические орнаменты

Вышивки и этнические мотивы активно прослеживаются в домашнем декоре и текстиле. Эти элементы символизируют связь с традициями. В паре с эстетикой это делает их мощным модным трендом. К тому же сохраняется ценность ручной работы. Считаю, что у украинской этники есть шанс достойно возглавить этот тренд. Тем более что наши бренды долгое время успешно работают над новым звучанием народных орнаментов и мотивов, давая им свежую и стильную реализацию.

На что настроиться в 2024 году?

Кризис в Европе может оказать благоприятное влияние на украинский текстильный рынок, ведь мы можем активнее предлагать свою продукцию и услуги. И на контрасте с размеренными европейцами украинский резвый стиль ведения бизнеса, гибкость и быстрое реагирование на новые требования рынка играют в пользу наших производителей. В то же время сохранение макротрендов на натуральность и подлинность создает хорошие перспективы для продвижения украинских продуктов на международном рынке.

Да, 2024 будет требовательным, ведь мы до сих пор должны подстраиваться под реалии войны, страховать бизнес от колоссальных рисков и постоянно искать новые возможности для развития. Однако вектор движения для этого точно есть. А это уже немалый вклад в результат!