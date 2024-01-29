Про ключові тенденції українського ринку домашнього текстилю в 2024 році

Враховуючи можливі ускладнення в логістиці через коронавірусні обмеження в Китаї та напружену ситуацію в Червоному морі в українських виробників є великі шанси замінити постачальників з Азії та наростити вигідні партнерства в Європі

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Глобальне сповільнення економіки, інфляція та загострення збройних конфліктів у світі нанесли свій відбиток на всі сектори промисловості. Для українських текстильних підприємств всесвітня криза означатиме як нові виклики, так і неочевидні можливості. Поділюся чотирма ключовими спостереженнями з індустрії, які диктуватимуть тенденції на 2024 рік.

Ринок зміщується на Схід

Легка промисловість у всьому світі переживає кризу не перший рік. На основних європейських і світових виставках домашнього текстилю з кожним роком все більше відчувається, як лідерство потрохи перебирають виробництва з Азії. Наприклад, Індія та Пакистан зараз пропонують щедрий вибір тканин, орнаментів, декору, які за якістю та асортиментом вже сягнули європейського рівня. Це означає, що українським підприємствам варто розглянути альтернативні варіанти постачальників.

Враховуючи можливі ускладнення в логістиці через коронавірусні обмеження в Китаї та напружену ситуацію в Червоному морі в українських виробників є великі шанси замінити постачальників з Азії та наростити вигідні партнерства в Європі.

Енергетична криза збільшила попит на теплі матеріали

Умови глобальної енергетичної кризи та зростаючі витрати на опалення роблять теплий домашній текстиль особливо актуальним. Збільшується попит на вовняні вироби, такі як покривала, ковдри та килими, які слугують додатковим джерелом тепла та комфорту.

Для українських виробників вовни це чудова можливість, оскільки впродовж наступних років зберігатиметься тенденція до використання натуральних матеріалів та утеплення осель.

Природні кольори та натуральні тканини

Макротренд на автентичність та натуральність ми спостерігаємо тривалий час в усіх сферах: догляд, краса, мода та навіть архітектура та дизайн. Для домашнього текстилю він проявляється збільшеним попитом на природні кольори та текстури, що відображають стихії природи. Використання матеріалів, таких як евкаліпт (тенсел), конопля та льон, стає популярним через їхню природну дихаючу текстуру. Тож додавання нових відтінків та варіацій кольорів, що імітують природні елементи, буде вдалим прийомом в текстильних колекціях.Вишивка та етнічні орнаменти

Вишивка та етнічні мотиви активно прослідковуються в домашньому декорі та текстилі. Ці елементи символізують зв'язок з традиціями. У парі з естетикою це робить їх потужним модним трендом. До того ж, зберігається цінність ручної роботи. Вважаю, що українська етніка має шанс гідно очолити цей тренд. Тим більше, що наші бренди тривалий час успішно працюють над новим звучанням народних орнаментів та мотивів, даючи їм свіжу та стильну реалізацію.

На що налаштуватися в 2024 році?

Криза в Європі може мати сприятливий вплив на український текстильний ринок, адже ми можемо активніше пропонувати свою продукцію та послуги. І на контрасті з розміреними європейцями український жвавий стиль ведення бізнесу, гнучкість та швидке реагування на нові вимоги ринку грають на користь нашим виробникам. Водночас, збереження макротрендів на натуральність і автентичність створює хороші перспективи для просування українських продуктів на міжнародному ринку.

Так, 2024 рік буде вимогливим, адже ми досі мусимо підлаштовуватися під реалії війни, страхувати бізнес від колосальних ризиків та постійно шукати нові можливості для розвитку. Однак вектор руху для цього точно є. А це вже чималий внесок до результату!