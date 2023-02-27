В Чернігові заарештували текстильний комбінат, що належить росіянину

Суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній в Чернігівській області, кінцевим бенефіціаром якої є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс Росії. Про це повідомляють в Службі безпеки України, яка ініціювала арешт, та Чернігівській обласній прокуратурі, що подала відповідне клопотання.

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Зазначається, що рішення суду стосується виробничих приміщень, складів та офісів підприємства. Загальна вартість арештованого майна становить 1,037 мільярда гривень.

За наявними даними, бенефіціарний власник українського промислового об’єкта володіє також групою російських компаній, які на замовлення російської армії та її силових структур здійснювали виробництво та постачання військового одягу і спорядження.

"Наразі вивчається інформація, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія пересилала тканину російського військового зразка до Білорусі. Для експорту використовували мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога", - йдеться в повідомленні СБУ.

В прокуратурі ж вказують, що протягом 2021-2022 років приватні товариства, засновником яких був представник країни-агресора, здійснювали придбання волокон у Білорусі та займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам.

Справа розслідується за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Також вирішується питання щодо передачі вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В свою чергу, як повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах "Суспільне", йдеться про ПрАТ "Камвольно-суконна компанія "Чексіл". За даними сервісів Youcontrol та Opendatabot, кінцевим бенефіціаром підприємства офіційно значиться мешканець Чернігова Антон Громов.