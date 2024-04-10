Українська пшениця зросла в ціні через підвищення попиту на світовому ринку

Українська пшениця почала зростати в ціні на світовому ринку через високий попит, оскільки у квітні вже експортовано 541 тис. тонн пшениці. Експерти прогнозують, що ціни на українську пшеницю зростуть до кінця тижня ще на $2-3 за тонну.

Про це під час брифінгу повідомили аналітики кооперативу ПУСК, пише Всеукраїнська Аграрна Рада.

Частина продукції, яку не вдалося вивезти в березні, буде відправлена з України цього місяця. Тому в квітні очікується рекордний рівень експорту в 3 млн тонн, завдяки реалізації березневих контрактів.

Збільшення попиту на українське зерно підтримується прогнозами зниження виробництва пшениці в ЄС, США та самій Україні. Торік Україна мала великі запаси, які наразі не перевищують 1 млн тонн через відновлення роботи портів. Водночас посівні площі під пшеницю скорочуються, тож очікується менший урожай.

Згідно з прогнозом експертів, умовні ціни на пшеницю на базисі СРТ до кінця тижня складуть близько $175 за тонну в дунайських портах, $170 за тонну - в глибоководних портах, $198-203 за тонну - на базисі DAP Констанца.

Хоча на українському ринку минулого тижня спостерігалось зниження цін, зараз ринок пожвавлюється. Проте, російська пшениця, яка є основним конкурентом, подорожчала на $8-10 за тонну.

За очікуваннями аналітиків, висока активність імпортерів і надалі підтримуватиме зростання цін на український зерновий ринок.

Україна встановила рекорд з експорту пшениці

Додамо, що у лютому поточного року Україна досягла історичного максимуму в експорті пшениці, відправивши за кордон понад 2,5 мільйони тонн на суму $439,7 мільйонів. Цей показник став рекордним для лютого і є найбільшим місячним обсягом експорту з жовтня 2021 року.

Найактивнішими покупцями української пшениці в лютому виявилися Іспанія, Єгипет та Пакистан. Іспанія імпортувала 707,7 тисяч тонн, що складає 28% від усіх поставок, Єгипет – 281,4 тисяч тонн (11%), а Пакистан – 256,2 тисяч тонн (10%). При цьому обсяги імпорту Єгипту в лютому зросли в 2,6 раза порівняно з січнем, Іспанія збільшила закупівлі на 11%, а Пакистан – на 7%.

Зазначимо, що у лютому 2024 року Україні вдалося експортувати 8 млн тонн агропродукції, що на 3,4% більше аналогічного показника попереднього місяця.