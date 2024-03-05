У лютому Україна встановила рекорд з експорту пшениці

У лютому поточного року Україна досягла історичного максимуму в експорті пшениці, відправивши за кордон понад 2,5 мільйони тонн на суму $439,7 мільйонів. Цей показник став рекордним для лютого і є найбільшим місячним обсягом експорту з жовтня 2021 року.

Про це пише АПК-Інформ.

Найактивнішими покупцями української пшениці в лютому виявилися Іспанія, Єгипет та Пакистан. Іспанія імпортувала 707,7 тисяч тонн, що складає 28% від усіх поставок, Єгипет – 281,4 тисяч тонн (11%), а Пакистан – 256,2 тисяч тонн (10%). При цьому обсяги імпорту Єгипту в лютому зросли в 2,6 раза порівняно з січнем, Іспанія збільшила закупівлі на 11%, а Пакистан – на 7%.

За перші 8 місяців поточного маркетингового сезону з України було експортовано майже 11,8 мільйонів тонн пшениці, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Експерти з АПК-Інформ прогнозують, що до кінця 2023/24 маркетингового року загальний обсяг експорту пшениці може досягти 14,3 мільйонів тонн. Таким чином, за період липень-лютий вже виконано майже 83% від прогнозованого експортного потенціалу.

У лютому Україна експортувала 8,0 млн т. агропродукції

Зазначимо, що у лютому 2024 року Україні вдалося експортувати 8 млн тонн агропродукції, що на 3,4% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Але через протести польських фермерів не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і певна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд.

У січні поточного року основна частина експорту агропродукції, а саме 6,7 мільйонів тонн, була здійснена завдяки морським перевезенням. В той же час, транзит через територію Польщі склав лише 0,37 мільйона тонн, що становить близько 5% від загального обсягу експорту.

При цьому, через блокування кордону польськими фермерами, Україна змушена була наростити експорт тимчасовим морським коридором. У лютому було експортовано рекордні 8 млн тонн вантажів.

Попри війну Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. З початку роботи українського тимчасового коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.

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