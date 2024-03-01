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Транспорт
Дата публікації

Через блокаду польського кордону Україна експортувала морем рекордний обсяг вантажів у лютому

Через блокаду польського кордону Україна експортувала морем рекордний обсяг вантажів у лютому
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Через протести польських фермерів на кордоні Україна наростила експорт тимчасовим морським коридором. У лютому було експортовано рекордні 8 млн тонн вантажів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 - продукція українських аграріїв", - зазначив Кубраков.

Він підкреслив, що це рекордні показники експорту не лише українським коридором, а і за часів повномасштабного вторгнення.

"Ми поступово наближаємось до довоєнних показників експорту через ці порти. Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти", - наголосив Кубраков.

Міністр додав, що Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки.

"Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії. З початку роботи Українського коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні", - повідомив Кубраков.

Україна планує збільшити обсяги експорту морським коридором на чверть

За шість місяців роботи тимчасового морського коридору Україна відвантажила на експорт понад 22 млн тонн вантажів.  З серпня ним скористалися понад 700 суден.

"Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури – мережі автомобільних доріг та залізниці – при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть", - заявляв Кубраков.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. 

Автор:
Світлана Манько