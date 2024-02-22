Дунайське пароплавство пропонує альтернативу автомобільним перевезенням через кордон із Польщею: маршрути

Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що у зв’язку з блокуванням західного кордону Українське Дунайське пароплавство (УДП) розробило три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів. Україна - Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац. Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Повідомляється, що пароплавство планує виставити на контейнерні лінії додаткові баржеві каравани, які щомісячно забезпечать доставку 2,1 тис. TEU до Регенсбургу (Німеччина), або 5,9 тис TEU до Констанци (Румунія).

УДП може працювати контейнерами TEU/FEU, а також рефконтейнерами.

Річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тисячам вантажівок.

Нагадаємо, у зв'язку з акціями протесту фермерів на кордоні з Польщею, які включають спроби блокади залізничних шляхів, Укрзалізниця закликає українських аграріїв змінити маршрути своїх вантажів та відправляти їх через Угорщину.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.