Блокада кордону: "Укрзалізниця" пропонує аграріям альтернативні маршрути експорту через Угорщину

У зв'язку з акціями протесту фермерів на кордоні з Польщею, які включають спроби блокади залізничних шляхів, українських аграріїв закликають змінити маршрути своїх вантажів та відправляти їх через Угорщину.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією видання, заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, звернувся до українських аграріїв із закликом змінити маршрути своїх вантажів з Польщі на Угорщину, яка готова пропускати ці вантажі транзитом через свою територію.

За його словами, наразі спостерігається блокування перевезень у Польщі, що включає блокаду під'їзних колій до деяких терміналів і навіть спроби блокади основних магістралей, через яких зерно йде транзитом до інших країн. При цьому, Україна очікує на відповідні дії польської поліції щодо цього питання.

"Угорщина готова ці вантажі транзитом пропускати через свою територію. І, будь ласка, майте на увазі, що в Угорщині на сьогодні такої проблеми немає. Тому по можливості переорієнтуйте свої потоки й продовжуйте експортувати", - сказав він.

Він також додав, що угорські залізничні маршрути наразі мають вільні потужності і є можливість для збільшення обсягів експорту та імпорту.

Польські протестувальники висипали українське зерно

Нагадаємо, вчора на вантажній станції “Медика” польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

Як заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи ситуацію на поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині", Україна рішуче засуджує такі форми протесту, які зараз відбуваються на польсько-українському кордоні.

"Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагону, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятно і суперечить спільним українсько-польським цілям», - наголосив Сольський.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Зауважимо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.