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Блокада кордону: "Укрзалізниця" пропонує аграріям альтернативні маршрути експорту через Угорщину
У зв'язку з акціями протесту фермерів на кордоні з Польщею, які включають спроби блокади залізничних шляхів, українських аграріїв закликають змінити маршрути своїх вантажів та відправляти їх через Угорщину.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
За інформацією видання, заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, звернувся до українських аграріїв із закликом змінити маршрути своїх вантажів з Польщі на Угорщину, яка готова пропускати ці вантажі транзитом через свою територію.
За його словами, наразі спостерігається блокування перевезень у Польщі, що включає блокаду під'їзних колій до деяких терміналів і навіть спроби блокади основних магістралей, через яких зерно йде транзитом до інших країн. При цьому, Україна очікує на відповідні дії польської поліції щодо цього питання.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Угорщина готова ці вантажі транзитом пропускати через свою територію. І, будь ласка, майте на увазі, що в Угорщині на сьогодні такої проблеми немає. Тому по можливості переорієнтуйте свої потоки й продовжуйте експортувати", - сказав він.
Він також додав, що угорські залізничні маршрути наразі мають вільні потужності і є можливість для збільшення обсягів експорту та імпорту.
Польські протестувальники висипали українське зерно
Нагадаємо, вчора на вантажній станції “Медика” польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.
За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.
Як заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи ситуацію на поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині", Україна рішуче засуджує такі форми протесту, які зараз відбуваються на польсько-українському кордоні.
"Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагону, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятно і суперечить спільним українсько-польським цілям», - наголосив Сольський.
Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Зауважимо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.