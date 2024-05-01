Из-за войны аграрии Донетчины понесли более 5 миллиардов гривен убытков

Зафиксированный ущерб аграрных предприятий Донецкой области в результате полномасштабного вторжения России в Украину составил более 5 миллиардов гривен. Однако, эта цифра далеко не окончательная, поскольку невозможно провести подсчеты на оккупированных территориях.

Об этом сообщила заместитель директора департамента АПК и земельных ресурсов Донецкой ОГА Елена Рыбакова, пишет "Укринформ".

"Общая зафиксированная сумма ущерба на наших аграрных предприятиях достигла более 5 млрд грн. Это лишь подсчитанная часть, потому что до многих территорий пока невозможно добраться и обследовать разрушение", - рассказала Рыбакова.

По ее словам, в реестре предприятий, которые получили повреждения и убытки на подконтрольной Украине территории Донбасса, значатся 352 сельхозпредприятия. До полномасштабной войны в регионе работало около 850 агрокомпаний.

"Сколько точно предприятий выехало из области - сложно сказать, потому что ситуация ежедневно меняется", - добавила чиновник.

Добавим, по данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромным ущербом из-за российского вторжения, оцененным более $80 млрд.

Согласно отчету, чтобы восстановить сельскохозяйственный сектор Украине в следующие 10 лет, нужны значительные инвестиции, которые оцениваются в $56 млрд, из которых $435 млн - приоритет на 2024 год. Отмечено, что большая часть из которых уже покрыта за счет донорского финансирования.