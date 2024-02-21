Из-за войны агросектор Украины понес более $80 млрд убытков - KSE Агроцентр

По данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромным ущербом из-за российского вторжения, оцененным более $80 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе KSE.

Всего в результате вторжения было повреждено или уничтожено около 181 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Согласно данным, потери включают уничтоженную агротехнику на сумму $5,8 млрд, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждение зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.

"В частности, общая стоимость уничтоженных активов составляет $10,3 млрд, что на 18% больше, чем было оценено в апреле 2023 года. Наибольшей категорией ущерба является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника, которая составляет $5,8 млрд или 56,7% от всех ущерба", - говорится в сообщении.

Общие экономические потери, включающие недополученный доход и рост себестоимости, достигли $69,8 млрд. Снижение производства в растениеводстве повлекло за собой потери на $35,1 млрд, а животноводстве - $5,6 млрд.

Согласно отчету, чтобы восстановить сельскохозяйственный сектор Украине в следующие 10 лет, нужны значительные инвестиции, которые оцениваются в $56 млрд, из которых $435 млн - приоритет на 2024 год. Отмечено, что большая часть из которых уже покрыта за счет донорского финансирования.

На восстановление Украины нужно 486 млрд долларов

По состоянию на 31 декабря 2023 общая стоимость восстановления и восстановления Украины составляет 486 млрд долларов США в течение следующего десятилетия.

По оценкам украинских властей, только в этом году стране понадобится примерно $15 млрд для безотлагательных приоритетных мер по восстановлению и на национальном, и на местном уровнях, с особым акцентом на поддержку и мобилизацию частного сектора, а также на восстановление жилья, социальной инфраструктуры и услуг, энергетики и транспорта.

Прямой ущерб в Украине составил почти 152 млрд долларов США, причем наиболее пострадавшими секторами являются жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство. Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях - тех областях, где был зафиксирован наибольший ущерб в предварительной оценке. Повреждены или разрушены 10% жилищного фонда.