Цены на сельскохозяйственную землю в Украине могут за два года вырасти на 40% - эксперты

Согласно аналитическому обзору земельного рынка в Украине, цены на сельскохозяйственную землю в Украине могут увеличиться на 40% из-за открытия рынка для юридических лиц.

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Об этом говорится в материале, опубликованном Центром исследований продовольствия и землепользования при Киевской школе экономики (KSE Агроцентр).

Обзор прогнозирует, что в результате этого шага общая капитализация рынка земли достигнет почти 50 миллиардов долларов США. В KSE отметили, что стоимость сельхозземель уже выросла на 10% через два года после их открытия на фоне полномасштабной войны России против Украины, что эквивалентно росту стоимости потенциального залога на 5,5 млрд долларов.

"Сейчас сложно оценить потенциал роста цен на землю, но уже сейчас есть расчеты, свидетельствующие, что стоимость земли может увеличиться по меньшей мере на 40% в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.

KSE пишет, что при таких условиях потенциальный объем кредитного финансирования может достигнуть 17,5 миллиарда долларов. Это позволило бы восполнить существующий дефицит в финансировании аграрного сектора Украины, который сейчас составляет около 21 миллиарда долларов. Такое финансирование было бы ключевым для покрытия текущих краткосрочных финансовых потребностей, а также инвестиций в восстановление и развитие сектора.

В прошлом году средняя цена на сельхозземлю составила 37 тыс. грн/га, что на 13% выше, чем в 2022 году. В четвертом квартале 2023 года средневзвешенная цена несколько снизилась до 37,7 тыс. грн/га по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства наоборот подорожали с 39,1 тыс. грн/га в третьем квартале до 39,4 тыс. грн/га в четвертом.

Результаты работы рынка земли в 2023 году

По данным KSE, в течение 2023 года купля-продажа земельных участков в Украине выросла на 58%, стоимость гектара повысилась на более 8%, а объем онлайн-аукционов по аренде коммунальных земель увеличился в четыре раза. Капитализация рынка земли увеличилась на 89,9 млрд. грн.

Продажа прав аренды коммунальных земель через Prozorro.Продажи увеличились более чем в четыре раза в 2023 году, достигнув 1677 успешных торгов на земельные участки общей площадью 14,5 тыс. га, а с момента запуска электронных земельных аукционов через Prozorro.Продажи было успешно арендовано5 участки коммунальной собственности площадью 48,7 тыс. га, что приносит общинам годовой доход в размере 428,5 млн. грн.

Исследователь KSE Агроцентр Роман Нейтер рассказал, что в 2023 году рынок земли частично восстановился после спада, но ежедневные объемы сделок остаются на уровне 37% меньше, чем до февраля 2022 года. В среднем каждый день заключались сделки на куплю-продажу 529 га. из-за войны не произошло около 120 тыс. сделок на общую площадь 355,5 тыс. га, что привело к потерям на рынке в размере 325 млн долларов США, или 12,4 млрд грн.

Напомним, 1 января 2024 года в Украине начался второй этап рынка земли, позволяющий юридическим лицам покупать сельхозземли, но с ограничением в 10 тыс. га на одного собственника.

Такой предохранитель был введен, чтобы дать возможность гражданам успеть приобрести земельные участки в течение 2022-2023 годов, и тем самым осуществить первичное перераспределение угодий перед допуском на рынок крупных игроков из сельхозкомпаний.

Эксперты считают, что открытие второго этапа рынка обеспечит новые возможности привлечения ресурсов для восстановления агросектора, землевладельцев и общин. Учитывая текущий коэффициент ликвидности сельхозземель как залога, составляющий 0,35, рост стоимости земли может увеличить потенциальный объем кредитования для ее владельцев и агросектора на сумму около 1,9 млрд. долларов США. Эта сумма составляет половину общего объема банковского долга аграрного сектора Украины на конец 2023 года.

действующий коэффициент ликвидности сельхозучастков как залога на уровне 0,35, отмеченное увеличение стоимости земли могло бы сгенерировать ее владельцам и агросектору дополнительных кредитов на 1,9 млрд дол. США. Это половина от совокупного объема банковского долга аграрного сектора Украины по состоянию на конец 2023 года.

Отметим, реформу рынка земли, которая стартовала 1 июля 2021 года года вполне можно назвать многострадальной - в первоначальном варианте планировалось допустить к покупке земли как граждан Украины, так и юридических лиц. Однако, из-за протестов части аграриев, политиков и общественных организаций, в 2021 году был согласован компромиссный вариант реформы - не более 100 га "в одни руки" для физлиц с июля-2021, и не более 10 тыс. га для юрлиц с 1 января 2024 г. года.

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