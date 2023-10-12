Зеленський хоче здійснити візит солідарності до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський доручив вивчити можливість здійснити візит солідарності до Ізраїлю.

Про це повідомляє Ynet.

За інформацією видання Зеленський планує відвідати Ізраїль. Цим кроком президент України хоче висловити підтримку країні, яка перебуває у стані війни.

Поїздка ще не запланована, але вже почалися перемовини між дипломатичними відомствами з цього приводу.

Видання також наводить слова президента України в Брюсселі. Тоді Зеленський закликав світових лідерів відвідати Ізраїль і підтримати країну.

"Я пригадую перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія, багато людей загинуло. Було дуже важливо не відчувати себе наодинці. Відчуття підтримки може допомогти вам урятувати вашу країну, людей і життя. Ось чому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і продемонструвати свою підтримку людям. Я кажу не про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні", - заявив Зеленський.

Атака ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тисячі ракет.

Крім масованих ракетних обстрілів ізраїльської території, бойовики ХАМАСу прорвали бар'єр між нею і сектором Газа, захопили КПП "Ерец", вбивши тамтешніх військових і вдерлися до низки населених пунктів південної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, вони, зокрема, розстрілювали мирних жителів на вулицях, вривалися в житлові будинки і викрадали заручників. Серед захоплених є й ізраїльські військові.

Втім, вже за кілька годин ізраїльська авіація почала завдавати ударів по місту Газа, знищивши, зокрема, дві висотні будівлі, де розміщувалися, як повідомляється, структури ХАМАСу. У відповідь із сектора Газа ввечері суботи відбувся новий масований ракетний обстріл найбільш густонаселеної центральної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, ракетних ударів зазнали міста Тель-Авів, Бат-Ям і Рішон-ле-Ціон.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази операції та знищення більшої частини сил противника на території Ізраїлю. Також ухвалено рішення припинити подачу електроенергії, палива та товарів до сектору Газа.

Станом на ранок 12 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Також стало відомо, що 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні особливо сприймають те, що сталося в Ізраїлі, оскільки вона також стала жертвою терору, а винні у тероризмі мають відповідати "у будь-якій точці планети". Глава держави підкреслив, що Ізраїль має повне право на захист, як і будь-яка інша держава, і дуже важливо, щоб увесь світ обʼєднано та принципово реагував на терор.