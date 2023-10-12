Зеленский хочет совершить визит солидарности в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский поручил изучить возможность совершить визит солидарности в Израиль.

Об этом сообщает Ynet.

По информации издания, Зеленский планирует посетить Израиль. Этим шагом президент Украины хочет выразить поддержку находящейся в состоянии войны стране.

Поездка еще не запланирована, но уже начались переговоры между дипломатическими ведомствами на этот счет.

Издание также приводит слова президента Украины в Брюсселе. Тогда Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль и поддержать страну.

"Я вспоминаю первые дни полномасштабной войны России против Украины. Это была самая страшная трагедия, многие погибли. Было очень важно не чувствовать себя одиноким. Ощущение поддержки может помочь вам спасти вашу страну, людей и жизнь. Вот почему я призываю всех лидеров посетить Израиль и продемонстрировать свою поддержку людям. Я говорю не о каких-то институтах, а о поддержке людей, пострадавших от террористических атак и умирающих сегодня", - заявил Зеленский.

Атака ХАМАСа на Израиль

7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.

Кроме массированных ракетных обстрелов израильской территории, боевики ХАМАС прорвали барьер между ней и сектором Газа, захватили КПП "Эрец", убив тамошних военных и ворвались в ряд населенных пунктов южной части Израиля. По сообщениям СМИ, они, в частности, расстреливали мирных жителей на улицах, врывались в жилые дома и угоняли заложников. Среди захваченных есть и израильские военные.

Впрочем, уже через несколько часов израильская авиация начала наносить удары по городу Газа, уничтожив, в частности, два высотных здания, где размещались, как сообщается, структуры ХАМАСа. В ответ из сектора Газа вечером субботы произошел новый массированный ракетный обстрел наиболее густонаселенной центральной части Израиля. По сообщениям СМИ, ракетные удары получили города Тель-Авив, Бат-Ям и Ришон-ле-Цион.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 8 октября заявил об окончании первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории Израиля. Также принято решение прекратить подачу электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

По состоянию на утро 12 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200 человек.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Также стало известно, что 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине особенно воспринимают произошедшее в Израиле, поскольку она также стала жертвой террора, а виновные в терроризме должны отвечать "в любой точке планеты". Глава государства подчеркнул, что Израиль имеет полное право на защиту, как и любое другое государство, и очень важно, чтобы весь мир жестко реагировал на террор.