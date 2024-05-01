Засновник криптобіржі Binance Чжао сяде у в'язницю

Суд виніс вирок у справі засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binancе Чанпена Чжао. Він проведе у в'язниці 4 місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Чанпена Чжао, більше відомого у криптоспільноті як CZ, у вівторок, 30 квітня, засудили до чотирьох місяців тюремного ув'язнення. Він отримав покарання за те, що не запровадив належного захисту від відмивання грошей у роботі криптобіржі.

Як пише видання, Міністерство юстиції США вимагало для Чжао 36 місяців в'язниці у справі про порушення з боку біржі Binance федеральних санкцій і законів про відмивання грошей. Проте суддя скептично поставився до аргументів звинувачення.

"Немає жодних доказів того, що обвинувачений колись був поінформований про незаконну діяльність у Binance", – заявив суддя в залі суду Сіетла.

Суддя не погодився з рекомендацією міністерства юстиції США збільшити термін покарання для Чжао та дійшов висновку, що відповідач визнав свою провину. Також суддя додав, що його характеристики мають пом'якшувальний характер.

"Я думаю, що перший крок до того, щоб взяти на себе відповідальність, – це повністю визнати помилки, - сказав Чжао за кілька хвилин до того, як вислухав рішення судді.

У листопаді колишній керівник найбільшої у світі біржі криптовалюти Binancе визнав себе винним за звинуваченням у порушенні закону про банківську таємницю. Покарання за таке звинувачення передбачає до 10 років ув'язнення, проте визнання провини та співпраця зі слідством пом'якшили вирок.

Нагадаємо, 28 березня окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок засновнику криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду і присудив йому 25 років ув’язнення за крадіжку 8 мільярдів доларів у клієнтів біржі FTX, яка нині збанкрутіла.