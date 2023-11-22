Засновник Binance йде у відставку, криптобіржа виплатить $ 4,3 млрд у справі про відмивання грошей

Виконавчий директор Binance Чанпен Чжао подав у відставку й визнав себе винним у відмиванні грошей, а Мін'юст США вимагає від найбільшої криптовалютної біржі у світі штраф у розмірі $4,3 млрд

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Чанпен Чжао, засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, визнав себе винним у федеральному відмиванні грошей і погодився піти з посади виконавчого директора Binance.

"Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого", — написав Чанпен Чжао у X (раніше Тwitter).

Відставка Чжао відбувається у рамках угоди, спрямованої на врегулювання звинувачень влади США на адресу Binance. Проти біржі висунуто три кримінальні звинувачення, вона також звинувачується у відсутності заходів щодо протидії фінансуванню тероризму та торгівлі наркотиками та у порушенні американських санкцій.

Міністерство юстиції США офіційно оголосило, що засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао визнав провину в «нездатності компанії підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей» у рамках американського Закону про банківську таємницю.

Криптобіржа погодилася виплатити понад 4 мільярди доларів штрафу для завершення відповідного розслідування Мін'юсту США, а Чжао також пішов з посади генерального директора Binance.

Binance вирішила не вживати заходів проти відмивання грошей, що, по суті, дозволило біржі стати розрахунковим майданчиком для всіх видів незаконних фінансових операцій.

"Binance забезпечив майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та Сирії, в окупованих Росією українських регіонах, зокрема Криму, Донецьку та Луганську", – заявили в Міністерстві юстиції США.

Там додали, що у період із серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 млн у біткойнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг.

Крім того, Чжао особисто виплатить штраф у розмірі $50 млн.

Новим генеральним директором призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.

Раніше Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance та її співзасновника Чанпена Чжао, звинувативши його в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.

Навесні поточного року Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Мінʼюст США з’ясовує, чи не порушила Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням РФ в Україну.

У серпні Binance заборонила громадянам Росії продавати та купувати через свій P2P-сервіс будь-яку валюту, окрім рубля. Рішення повʼязали з дією 10-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Російський Forbes писав, що росіяни почали активно використовувати такі сервіси у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон. Це було повʼязано з тим, що громадянам країни-агресорки ускладнили звичайні SWIFT-перекази після початку повномасштабної війни в Україні. А за допомогою P2P-сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.