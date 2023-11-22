Основатель Binance уходит в отставку, криптобиржа выплатит $4,3 млрд по делу об отмывании денег

Исполнительный директор Binance Чанпен Чжао подал в отставку и признал себя виновным в отмывании денег, а Минюст США требует от крупнейшей криптовалютной биржи в мире штрафа в размере $4,3 млрд.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Чанпен Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, признал себя виновным в федеральном отмывании денег и согласился уйти с должности исполнительного директора Binance.

"Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучшее для нашего сообщества, для Binance и для меня самого", - написал Чанпен Чжао в X (ранее Twitter).

Отставка Чжао проходит в рамках соглашения, направленного на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance. Против биржи выдвинуты три уголовных обвинения, она также обвиняется в отсутствии мер по противодействию финансированию терроризма и торговли наркотиками и в нарушении американских санкций.

Министерство юстиции США официально объявило, что основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао признал вину в «неспособности компании поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег» в рамках американского Закона о банковской тайне.

Криптобиржа согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов штрафа для завершения соответствующего расследования Минюста США, а Чжао также ушел с поста генерального директора Binance.

Binance решила не принимать меры против отмывания денег, что, в сущности, позволило бирже стать расчетной площадкой для всех видов незаконных финансовых операций.

"Binance обеспечил почти $900 млн транзакций между пользователями США и Ирана, а также способствовал транзакциям на миллионы долларов между пользователями США и Сирии, оккупированных Россией украинских регионах, в частности Крыма, Донецка и Луганска", - заявили в Министерстве юстиции США.

Там добавили, что в период с августа 2017 по апрель 2022 года состоялись прямые переводы около $106 млн в биткойнах на кошельке Binance.com от Hydra. Hydra была популярным российским рынком даркнета, который часто использовался преступниками, способствовавшим продаже незаконных товаров и услуг.

Кроме того, Чжао лично выплатит штраф в размере $50 млн.

Новым генеральным директором назначен Ричард Тенг, руководитель региональных рынков компании.

Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance и ее соучредителя Чанпена Чжао, обвинив его в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.

Весной текущего года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Минюст США выясняет, не нарушила ли Binance или официальные лица компании санкции, связанные с вторжением РФ в Украину.

В августе Binance запретила гражданам России продавать и покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля. Решение связали с действием 10-го пакета санкций Европейского Союза против РФ.

Русский Forbes писал, что россияне начали активно использовать такие сервисы в 2022 году как инструмент для перевода денег за границу. Это связано с тем, что гражданам страны-агрессора осложнили обычные SWIFT-переводы после начала полномасштабной войны в Украине. А с помощью P2P-сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту.