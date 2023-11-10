Криптобиржа Binance перестанет обслуживать депозиты в рублях

Криптовалютная биржа Binance прекратит обслуживать депозиты в рублях в рамках подготовки сервиса к выходу с российского рынка. Пользователи могут вывести свои активы до 31 января 2024 года.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года, согласно плану сервиса по выходу из РФ и продаже бизнеса компании CommEX.

У пользователей будет возможность вывести свои активы до 31 января 2024г.

По информации компании, владельцы счетов в российских рублях также смогут перевести средства на платформу CommEX, полностью их вывести или конвертировать в криптовалюту.

Binancе объявила о выходе из РФ

Binance объявила о выходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX в конце сентября 2023 года.

При этом в компании не раскрывают детали сделки по продаже бизнеса компании CommEX, а также не объясняют, почему выбрали именно этого партнера.

Как отмечают в Binance, обе организации согласовали процесс организованной и последовательной миграции пользователей и принимают все необходимые меры для информирования клиентов о процедуре переноса их активов на платформу CommEX.

Весной текущего года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Минюст США выясняет, не нарушила ли Binance или официальные лица компании санкции, связанные с вторжением РФ в Украину.

А в августе компания запретила гражданам России продавать и покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля. Решение связали с действием 10-го пакета санкций Европейского Союза против РФ.

Российский Forbes писал , что россияне начали активно использовать такие сервисы в 2022 году как инструмент для перевода денег за границу. Это связано с тем, что гражданам страны-агрессорки осложнили обычные SWIFT-переводы после начала полномасштабной войны в Украине. А с помощью P2P-сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту.

СПРАВКА:

Криптовалютная биржа Binance – ведущая в мире система торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпеном Чжао.