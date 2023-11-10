Криптобіржа Binance припинить обслуговувати депозити у рублях

Криптовалютна біржа Binance припинить обслуговувати депозити у рублях у межах підготовки сервісу до виходу з російського ринку. Користувачі можуть вивести свої активи до 31 січня 2024 року.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Binance припинить підтримку фіатних депозитів у російських рублях 15 листопада 2023 року, згідно з планом сервісу щодо виходу з РФ та продажу бізнесу компанії CommEX.

У користувачів буде можливість вивести свої активи до 31 січня 2024 року.

За інформацією компанії, власники рахунків у російських рублях також зможуть переказати кошти на платформу CommEX, повністю їх вивести або конвертувати в криптовалюту.

Binancе оголосила про вихід із РФ

Binance оголосила про вихід з Росії та продаж російського бізнесу компанії CommEX наприкінці вересня 2023 року.

При цьому в компанії не розкривають деталі угоди з продажу бізнесу компанії CommEX, а також не пояснюють, чому обрали саме цього партнера.

Як наголошують в Binance, обидві організації погодили процес організованої та послідовної міграції користувачів та вживають усіх необхідних заходів для інформування клієнтів про процедуру перенесення їх активів на платформу CommEX.

Навесні поточного року Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Мінʼюст США з’ясовує, чи не порушила Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням РФ в Україну.

А в серпні компанія заборонила громадянам Росії продавати та купувати через свій P2P-сервіс будь-яку валюту, окрім рубля. Рішення повʼязали з дією 10-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Російський Forbes писав, що росіяни почали активно використовувати такі сервіси у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон. Це було повʼязано з тим, що громадянам країни-агресорки ускладнили звичайні SWIFT-перекази після початку повномасштабної війни в Україні. А за допомогою P2P-сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.

ДОВІДКА:

Криптовалютна біржа Binance – провідна у світі система торгівлі цифровими активами. Вона була заснована у 2017 році уродженцем КНР Чанпеном Чжао.