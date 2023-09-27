Binancе оголосила про вихід із РФ: обіцяє закрити біржові сервіси там за кілька місяців

Криптовалютна біржа Binance уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу. Про це йдеться в пресрелізі фірми, опублікованому 27 вересня.

Зазначається, що покупцем стала компанія CommEX. У Binance додали, що процес переходу користувачів триватиме до року, а всі активи росіян перебувають у безпеці.

"Цим продажем Binance повністю виходить із Росії. На відміну від аналогічних угод міжнародних компаній у РФ, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не зберігає можливості викупу акцій у бізнесі", – йдеться в повідомленні.

Такий крок компанія пояснила тим, що робота в РФ "несумісна зі стратегією Binance щодо відповідності".

Reuters пише, що CommEX запустила свою біржу лише у вівторок, 26 вересня.

Оновлено. Представник криптобіржі Binance в Україні розповів у коментарі Delo.ua, що робота платформи в Росії є несумісною із стратегією глобальної компанії.

"Робота в Росії несумісна із комплаєнс-стратегією Binance, адже нашим головним пріоритетом є захист наших користувачів та підтримка довіри до нашої платформи. Ми невпинно працювали над інвестуванням у команди та системи, що забезпечують захист користувачів. Ми вклали великі кошти у фахівців, процеси та технології, що відповідають за комплаєнс, і продовжуємо концентруватися на створенні провідних у галузі глобальних комплаєнс-програм та допомозі правоохоронним органам", – зазначив він.

При цьому в компанії не розкривають деталі угоди з продажу бізнеса компанії CommEX, а також не пояснюють, чому обрали саме цього партнера.

"Ми не розкриваємо деталі угоди. Ми не коментуємо вибір партнера щодо цієї угоди", – сказали в Binance в Україні.

В Binance наголошують, що протягом наступних кількох місяців компанія закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрями в Росії.

Водночас вплив на глобальний бізнес Binance очікується обмежений:

"Вплив є обмеженим, оскільки протягом останнього часу ми поступово скорочували свою присутність у Росії", – додали в українському представництві криптобіржі.

Як Binance пояснювала роботу в РФ?

У грудні 2022 року топменеджер Binance Чагрі Пойраз в інтервʼю Forbes заявив, що компанія не вийшла з російського ринку, бо щодо нього немає "глобальних санкцій, як, наприклад, проти Ірану, КНДР, Сирії та Куби.

При цьому він говорив, що Binance працює в РФ з обмеженнями.

"Ми дуже ретельно стежимо за операціями, повʼязаними з російськими олігархами, політиками та їхнім оточенням, і заблокували криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників… Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів", – зазначав Пойраз.

Навесні поточного року Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Мінʼюст США з’ясовує, чи не порушила Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням РФ в Україну.

А в серпні компанія заборонила громадянам Росії продавати та купувати через свій P2P-сервіс будь-яку валюту, окрім рубля. Рішення повʼязали з дією 10-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Російський Forbes писав, що росіяни почали активно використовувати такі сервіси у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон. Це було повʼязано з тим, що громадянам країни-агресорки ускладнили звичайні SWIFT-перекази після початку повномасштабної війни в Україні. А за допомогою P2P-сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.

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